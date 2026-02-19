La insólita cláusula para desbloquear a Etta Eyong

El Levante vive en el alambre. Penúltimo con 18 puntos - a siete de la permanencia que ahora marca el Rayo Vallecano -, cayó anoche ante el Villarreal en el derbi previsto para el pasado 14 de diciembre y que tuvo que ser aplazado por alerta roja. Quien acaparó todo el protagonismo en los días previos al choque fue un Karl Etta Eyong cuya presencia estaba en duda. Y es que en el contrato que le ata con la entidad granota hasta 2029, se estipuló una cláusula de 100.000 euros que debía ser abonada en caso de que el delantero camerunés fuese alineado ante su exequipo.

VALENCIA, 23/09/2025.- El delantero del Levante Etta Eyong, durante el partido de la sexta jornada de LaLiga EA Sports que Levante UD y Real Madrid disputan hoy martes en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Biel Aliño. levante . real madrid. liga españa 2025/2026 levante . real madrid. 06. accion. ciutat de valencia / Biel Aliño / EFE

La situación era - es - tan delicada que el club levantinista no dudó en asumir dicha cantidad, pues se negaba a prescindir de su máximo artillero (seis dianas) en un momento de sequía goleadora. De esta forma, el Levante decidió depositar los 100.000 euros estipulados en su contrato. El choque, sin embargo, fue aplazado.

Imprescindible

El camerunés, trascendental en un proyecto que aspira a una compleja salvación y uno de los '9' más cotizados del momento, no pudo disputar su último partido con la elástica granota antes de hacer las maletas y unirse a la expedición de Los Leones Indomables rumbo a una Copa África que arrancó el pasado 21 de diciembre.

Ya con unos cuantos partidos a sus espaldas tras su regreso, y con la intención de romper su sequía goleadora (no ve puerta desde el pasado 26 de octubre), afrontaba la cita con un extra de motivación: se volvía a ver las caras con el equipo que le dejó escapar pese a su fulgurante inicio.

"El Villarreal tenía un proyecto también con los fichajes que había hecho y me dijeron claramente que no iba a tener minutos", manifestó durante su presentación con el conjunto granota.

Etta Eyong disputará la Copa África con Camerún / X

Un esfuerzo económico... para que sea suplente

La entidad levantinista atraviesa una situación económica delicada, de la que busca recuperarse tras presentar un plan de reestructuración de pagos que fue aprobado por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de València. No obstante, el conjunto de Orriols decidió abonar la cláusula de 100.000 euros por un Etta Eyong que había sido suplente en dos de los últimos tres encuentros.

Se daba por hecho, pues, que si el Levante había realizado tal esfuerzo, Luis Castro lo alinearía. Pues no. Para la sorpresa de muchos, el camerunés inició desde el banquillo e ingresó al terreno de juego en el minuto 65 en sustitución de Matías Moreno. De esta forma, la entidad granota depositó esos 100.000 euros para que Etta Eyong apenas jugase 25 minutos. 4.000 euros por minuto disputado. Casi nada.

Interés del CSKA

Unas horas más tarde, publicó Fabrizio Romano que el CSKA había puesto nada menos que 30 millones sobre la mesa por un Etta Eyong que, sin embargo, opta por quedarse en el Ciutat de València y dar el salto a un grande en verano. Añadía Ben Jacobs que el Levante estaba presionando al futbolista, que no tiene interés alguno en irse a Rusia.

Etta Eyong apenas participó en el duelo de cuartos de la Copa África frente a Marruecos / EFE

Contaba, además, que el FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United y el Arsenal tienen a Etta Eyong en su punto de mira. Fulham y Everton también están interesados. Por este motivo, según dicha información, se quedó en el banquillo anoche.

"Ha estado en el banquillo por opción técnica"

Al ser preguntado por su suplencia, Luis Castro negó que se tratase por el motivo que destapó el periodista italiano: "Yo no conozco personalmente a Fabrizio Romano, sé quién es, pero no comprendo que ese sea el motivo. Si ese fuera el motivo, ¿por qué ha entrado en el partido? Por respeto a Espí esa es una cuestión muy mala", manifestó.

Karl Etta Eyong disputa el balón ante Sergi Cardona / Manuel Bruque / EFE

"Etta ha estado en el banquillo por opción técnica, solo y nada más. Hay una multa que vosotros sabéis que existe, pero si yo no contara con Etta no lo hacía entrar. El club me ha dicho: Luis, lo que necesites. Es una opción mía", zanjó.