Las inscripciones, esta vez, no son un problema para el Levante

Las inscripciones vuelven a estar en boca de todos a nivel nacional. Las dificultades para alistar a los encargados de competir en LaLiga EA Sports son nuevamente centro de debate no solo en los aficionados al fútbol español, sino también entre los clubes que hacen tejemanejes a lo largo del verano para cuadrar cuentas que cumplan con los requisitos demandados por la Primera División. Dentro de su realidad económica, el Levante ha dado la sensación de que no tenía capacidad para apuntar futbolistas en la competición por la que llevan años peleando por estar.

No obstante, tras dos veranos en los que la crisis privó de completar inscripciones con cierta facilidad, hasta el punto de que, en 2024, se tuvo que inscribir a Rober Ibáñez para alistar a Vicente Iborra, Diego Pampín y Pablo Martínez, el club respira con tranquilidad al ver cómo está cumpliendo con todo lo que se le pauta desde LaLiga para validar a la totalidad de la plantilla 25/26, que afrontará su aventura en la máxima categoría del fútbol español con la ilusión de mantenerse y de vivir momentos inolvidables.

El Levante transmite a Superdeporte que las inscripciones de los futbolistas comandados por Julián Calero van viento en popa. Pese a que el pasado martes solo estaban alistados Sergio Lozano, Dela e Iván Romero, desde las profundidades del Ciutat existe tranquilidad a pesar de la tardanza que se genera para apuntar todos los nombres que competirán con el Levante en Primera División, ya que todos los documentos económicos se están enviando en tiempo y forma y cumplen exactamente con lo que demandan desde el organismo.

Es más, Carlos Álvarez, que no estará disponible en Mendizorroza, se encuentra como inscrito en LaLiga. Muestra de que el club esta cumpliendo más allá de que aún pese sobre las arcas del coliseo de Orriols una crisis que el ascenso a la élite ha suavizado, pero que no ha trastocado lo que ha supuesto un quebradero de cabeza en el Levante desde que un doloroso e injusto penalti perpetró el desenlace más cruel de su historia.

A su vez, el club trabaja para abrir más margen en términos de fairplay, después de rescindir a Óscar Clemente y firmar 8 jugadores durante el presente mercado de traspasos. Sin embargo, será el siguiente paso a dar una vez LaLiga valide el equipo en su totalidad. En la tarde de este jueves el club pudo inscribir a más y se espera que a lo largo del viernes se tramiten los restantes.