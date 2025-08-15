La ilusión de volver cobra sentido en Mendizorroza

Después de tres años navegando en las aguas revueltas de Segunda División, en los que fue víctima de golpes difíciles de revertir, el Levante, de una vez por todas, vuelve al lugar que le corresponde. Pareció, por momentos, imposible de conseguir, pero su capacidad y mentalidad resiliente, alejada del derrotismo y el pesimismo, le ha llevado a colarse entre los mejores del panorama nacional. El Levante no es un invitado más en la fiesta de la Primera División: es el equipo que da sentido a los clubes humildes que sueñan por todo lo alto. A los que no se empequeñecen ante los grandes. A los que, en la adversidad, ven oportunidades para hacerse más fuertes. Y, sobre todo, a los que le dan un valor incalculable a cada unidad que suman en su casillero.

El número de puntos para permanecer en la élite del fútbol español es claro. La cifra de 40, a priori, es la cima que todo equipo que pretenda quedarse en Primera debe alcanzar, pero el Levante quiere huir de las limitaciones. El techo en el Ciutat de València es indetectable, más allá de que jugadores y cuerpo técnico sean conscientes de la dificultad que existirá en la categoría. Sin embargo, el equipo afronta su trepidante aventura sin miedo. Desde el máximo respeto, pero mirando de frente a los que ven por encima del hombro a los soldados de Julián Calero, sin ser conscientes de que sus nombres están escritos con letras de oro en la historia granota tras lograr un ascenso legendario.

No obstante, el Levante quiere más. Subir a Primera es un hito inolvidable, emocionante y lleno de felicidad, pero no quiere conformarse. Sin olvidar las bases que le han llevado al cielo futbolístico, aunque sin ir de “simpáticos”. Así asume Julián Calero el regreso del Levante en Primera División, que arranca en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés. Un rival que devuelve al club levantinista al recuerdo más amargo de su historia y que, a su vez, le sumergió en una crisis de la que todavía se está reponiendo. Pese a ello, los granotas afrontan la cita con ilusión, hambre de estar a la altura y, por qué no, con tintes de redención por mucho que Burgos haya cicatrizado la herida del 17 de junio de 2023. El Levante está de vuelta. Y de la máxima categoría no quiere escapar.

Por mucho que la encrucijada de las inscripciones esté resolviéndose poco a poco, Calero viajará a Vitoria con los futbolistas que tiene a su disposición y con cuatro jugadores del filial: Paco Cortés, Martín Krug, Nacho Pérez y Joan Ruiz. Sin embargo, la novedad reside en el héroe de El Plantío. Carlos Álvarez, quien terminó la temporada pasada con problemas físicos, y que no se ha vestido de corto en pretemporada debido a una pubalgia, estará con el resto del equipo tras completar de forma grupal la última sesión de entrenamiento. Mismo caso sucede con Matías Moreno, lesionado en el recto femoral de la pierna derecha desde el amistoso contra el Teruel, que viajará a Mendizorroza. Sin embargo, además de los lesionados, Koyalipou no estará disponible después de recibir un golpe en el tobillo a mediados de semana. Pese a ello, el Levante vuelve a Primera División convencido de que tendrá una etapa próspera. De que los males del pasado no atormentarán su presente. De que seguirán coleccionando momentos inolvidables en el lugar donde merece estar.