Iker Losada ya está en València: el noveno fichaje del Levante, a punto
El futbolista gallego llegó a la capital del Turia alrededor de las 02:00 para unirse a la disciplina levantinista Este jueves hará su primer entrenamiento con el equipo y se oficializará su cesión procedente del Betis
Rafa Esteve
El Levante ya tiene a su disposición al noveno fichaje del mercado. Iker Losada, después de que el club granota y el Betis atasen el acuerdo por el futbolista, se encuentra en València para arrancar su nueva andadura como nuevo jugador granota a falta del anuncio oficial. Su aterrizaje se concretó en una cesión sin opción de compra hasta final de temporada tras una negociaciones largas, pero que llegaron a buen puerto para beneficio de un Levante que suma a sus filas a un futbolista polivalente en tres cuartos de campo.
Tras entrenar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, y esperar al visto bueno definitivo, el nacido en Catoira salió desde la Ciudad Deportiva del Betis alrededor de las 18:00 y viajó a Valencia en coche, donde llegó sobre las 01:00 ilusionado y con ganas de emprender una nueva aventura en su carrera futbolística. “Estoy muy contento, con ganas de empezar y de conocer a todos. Fue larga la espera, pero espero que sea bonita esta etapa. Tengo ganas de llegar al estadio y de coocer a mis compañeros”, dijo el gallego en su llegada al hotel donde se hospeda.
A su vez, aseguró que, después de viajar desde Sevilla en coche, “los kilómetros los hace uno con los ojos cerrados. Las ganas de jugar y de conocer a todos hace que hagas estas cosas”. Además, le mandó un mensaje a la afición: "les digo que confíen, que disfruten mucho de lo que hagamos. Vamos a dar mucho de qué hablar". Este jueves entrenará junto a sus nuevos compañeros con vistas al partido ante el FC Barcelona, donde Calero podrá contar con su nuevo fichaje.
