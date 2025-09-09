Horario y dónde ver el Levante UD - Real Betis

El Levante necesita puntuar cuanto antes para engancharse a las posiciones de permanencia. Las tres derrotas consecutivas han debilitado a un equipo que se las vio catunas, pero los refuerzos de última hora, con mención especial a Etta Eyong, han devuelto la ilusión a un Ciutat de València que quiere volver a ver a los suyos en acción. Su vuelta al ruedo será ante el Betis, en un partido que promete grandes emociones.

El objetivo del Levante es claro: salvarse en Primera División. El ascenso supuso un respiro en lo económico, pero permanecer un año más en la élite daría impulso a los proyectos pendientes por hacer. Sin embargo, el arranque no ha sido del todo convincente. De hecho, generó frustración y temor en una afición que, viendo cómo su equipo sigue sin estrenar su casillero de puntos, no quiere volver a pasar por un descenso de categoría.

El Ciutat, listo para el partidazo

A su vez, los verdiblancos apuntan más alto que los granotas. El año pasado se quedaron con la miel en los labios al quedarse a las puertas de la Champions y, sobre todo, después de perder la final de la Conference League ante el Chelsea. Sin embargo, la continuidad de Antony, después de un verano largo en lo que a negociaciones se refiere, ha sido la guinda para un Betis que quiere dar un paso al frente. Para ver todo lo que suceda, el Levante-Betis, encuentro de la jornada 4 de LALIGA EA Sports, se podrá ver a través de Movistar+.