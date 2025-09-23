Horario y dónde ver el Levante-Real Madrid
Sin tiempo para saborear su importante victoria contra el Girona, el conjunto de Calero recibe en el Ciutat de València al líder invicto de LaLiga
Hugo Ferrer
Llega al Ciutat de València el Real Madrid líder de LaLiga impulsado por Kylian Mbappe pero empañado por el enfado del brasileño Vinícius por sus idas y venidas al banquillo, un río revuelto en el que quiere pescar un Levante UD tras lograr su primera victoria de la temporada de la mano de Etta Eyong y Carlos Álvarez ante el Girona el pasado sábado. La cita para este encuentro es este martes a las 21:30 horas.
El conjunto de Calero firmó en Girona el pasado sábado su primer triunfo del curso. Un 0-4 redondo en el que brillaron Álvarez y Eyong y en el que, por fin, el conjunto de Julián Calero pudo mostrar su mejor versión y presentarse al resto de equipos de Primera. Eso, y el gran partido, realizado ante el Barça, también en el Ciutat, animan a no sentirse pequeño al conjunto granota. Los tres puntos conseguidos en Montilivi elevan su nivel de confianza y su seguridad dentro de su escalada hacia la permanencia, demostrándoles que lo curtido y logrado en Segunda División es aplicable a una categoría en la que, también, tiene capacidad para ganarle a cualquiera.
Dónde ver el partido
El enfrentamiento entre el Levante y el Real Madrid se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110). También puedes seguir los comentarios del ecnuentro en la web de SUPER.
