La guinda para Roger Brugué

Cuatro años han pasado desde que Roger Brugué firmó por el Levante y no está siendo hasta ahora, a poco días de que los granotes redebuten en Primera División tras tres temporadas de ausencia, cuando el atacante está recogiendo los frutos de su trabajo, insistencia y compromiso por el club que no solo le permitió ser futbolista profesional, sino que también le cautivó desde el primer día. El ‘7’, ídolo y referente entre una afición que lo venera y lo posiciona en el olimpo de Orriols, vive la semana que tantas veces soñó tras empezarla a lo grande y estar contando los días para cumplir su mayor ilusión: jugar en la élite vestido de azulgrana. Muchos fueron los que clamaron su capitanía a lo largo de todos los rincones del levantinismo y el vestuario, en su totalidad, le brindó un brazalete por el que, sin ser su máximo objetivo, suspiró en más de una ocasión desde el deseo de honrarlo y respetarlo. Ahora Brugué se siente en una nube, consciente de que el trabajo y el esfuerzo que le ha llevado a la máxima categoría del fútbol debe ser superior para mantenerse, pero echa la vista atrás con la sensación de que su empeño es equivalente a la oportunidad que el fútbol y la vida le ponen por delante.

El futbolista catalán es, precisamente, el único jugador de la primera plantilla que sufrió el batacazo ante el Alavés desde el terreno de juego. También lo presenció Pablo Martínez, pero su rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en marzo de 2023 hizo que padeciera el revés desde una perspectiva diferente. Son los dos únicos ‘supervivientes’ del mayor golpe que ha sufrido el Levante en su época moderna. Sin embargo, Brugué, desde aquel 17 de junio de 2023, ha pasado por una fase de redención que le llevó a ser ‘apartado’ por Javi Calleja, a ser recuperado por Felipe Miñambres y a tirar de un carro que no llegó a buen puerto tras finalizar la 23/24 fuera de los seis primeros clasificados.

No obstante, en la campaña 24/25 se erigió como uno de los líderes para conseguir la ansiada vuelta a Primera. Sobre todo, en la segunda vuelta: materializó el empate ante el Eldense en el 91’ para creer en la remontada, salvó un punto contra el Tenerife sobre la bocina, anotó un doblete en Elche para soñar con el regreso a la élite e igualó la contienda en Burgos a falta de cinco minutos para el 90’, cuando todo parecía perdido, para creer en un ascenso que se terminó consiguiendo gracias al histórico golazo de Carlos Álvarez. Renovado hasta 2028, Brugué está listo para seguir cumpliendo sueños en Primera División. "Mi primera intención siempre ha sido quedarme aquí, ser feliz aquí, triunfar aquí y estamos en el camino correcto. Siento que es el club de mi vida y quiero que esta historia sea larga y bonita. La gente me cogió cariño muy rápido, me siento muy querido aquí y siento esto como mi casa", dijo a los medios oficiales del club una vez se oficializó su ampliación de contrato.