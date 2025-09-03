El fundador del Levante UD ya está de regreso a casa

El Levante UD ha dado esta semana un paso de enorme valor simbólico: traer de vuelta a casa a su fundador, José Ballester Gozalvo. Una delegación del club viajó hasta Villiers-Adam, una pequeña localidad próxima a París, para exhumar los restos de José Ballester Gozalvo y de su esposa, Teresa Molins Gausach. Ballester, que en 1909 impulsó la creación del Levante FC, dejó escrito su deseo de regresar algún día al Cabanyal, su barrio natal. Más de un siglo después, el club ha hecho posible ese regreso.

El domingo 31 de agosto, el grupo —formado por el historiador Felip Bens, los profesores Paco Santamans e Irene Alcolea (del instituto que lleva el nombre de Ballester), la directora de Comunicación del Levante, Puri Naya, el historiador José Ricardo March, el profesor en París Patrice Redondo y representantes de la Delegación de Peñas, entre ellos Ramón Escolano y Vicente Garriga— recorrió distintos lugares ligados a la vida del fundador durante su exilio en la capital francesa. La Gran Logia de Francia, la Ópera Garnier, la editorial Quillet, el Ateneo Iberoamericano, la Asamblea Nacional y la que fue su residencia formaron parte del itinerario. La música del coro Tereseta, creado por Santamans y Alcolea, puso un tono emocional a la visita.

El lunes 1 de septiembre llegó el momento más solemne. En el Ayuntamiento de Villiers-Adam, engalanado con la senyera valenciana, la expedición fue recibida por el alcalde Bruno Mace y la diputada Ayda Hadizadeh. Allí se intercambiaron obsequios y se compartieron reflexiones sobre el legado de Ballester: pedagogo, político, abogado, escritor y, sobre todo, pionero del fútbol en València.

Después, en el cementerio local, se descubrió una placa conmemorativa y se procedió a la exhumación. Se renovaron las banderas que cubrían la sepultura desde 1970 y se recuperó el saco de tierra del Cabanyal con el que el matrimonio fue enterrado. Hubo palabras de recuerdo a cargo de Felip Bens y música del coro Tereseta. La comitiva también depositó una rosa sobre la tumba de Aristide Quillet, la persona que dio cobijo y trabajo a Ballester durante su exilio.

La diputada Hadizadeh invitó a la expedición a visitar la Asamblea Nacional Francesa, donde Ballester llegó a dirigir la sección española de la biblioteca. Tras esa parada, el grupo emprendió el viaje de regreso a València con los restos de José Ballester y Teresa Molins. Un capítulo pendiente de la historia granota quedaba así cerrado.

El próximo sábado 6 de septiembre, el Estadi Ciutat de València acogerá un homenaje público. De 11 a 13 horas se instalará una capilla ardiente en la Llotja VIP L’Alqueria, y a mediodía tendrá lugar un acto institucional con presencia de autoridades, representantes del mundo cultural y deportivo, familiares y aficionados. Por la tarde, el entierro se celebrará en la intimidad, en el cementerio del Cabanyal, junto a los padres del fundador.

En el acto está confirmada la asistencia de la cónsul honoraria de Francia en València y Castelló, Karin Nylund, la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, el director general de Deportes, Luis Cervera, el concejal de Cultura y Patrimonio de València, José Luis Moreno, además de representantes municipales, autonómicos y federativos. También estará el alcalde de Villiers-Adam, Bruno Mace.

La repatriación ha sido posible gracias a la subvención de la Diputación de València a la Fundación Cent Anys del Levante UD. Con este gesto, el club rescata la memoria de un hombre clave en su historia: fundador del Levante FC, pedagogo comprometido y autor de la obra En el destierro, escrita en 1945 durante su exilio. Ballester y su esposa descansarán desde ahora junto al Mediterráneo, cumpliendo con su deseo y con el compromiso del club de honrar a quienes le dieron origen.