La Fundación Levante UD conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Signos en el Levante - Real Madrid

La Fundación Levante UD ha preparado para la tarde de este martes un completo programa de acciones con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Signos y que tendrán lugar en un escenario único: la previa del encuentro Levante UD – Real Madrid CF, correspondiente a la jornada 6 de LaLIga EASports, que se celebra en el Ciutat de València. Distintas iniciativas que pretenden dar visibilidad al colectivo de las personas con discapacidad auditiva y al lenguaje que la mayoría de ellos utiliza en su día a día: la lengua de signos.

Así, los instantes previos al encuentro se vivirán hoy de una forma muy especial, comenzando por la colocación del Balón Oficial de Partido en la peana por parte de Mireia Chaparro, futbolista de la Escuela Levante UD EDI con discapacidad auditiva, siendo recibida por la afición con un aplauso en lengua de signos.

Además, la salida al terreno de juego de los jugadores se convertirá en uno de los momentos estelares de la velada, ya que los dos onces titulares de ambos equipos saltarán al césped con camisetas conmemorativas de este señalado día, con sus nombres escritos en la parte trasera de las camisetas en lenguaje dactilológico. Unas camisetas que ambos clubes subastarán a posteriori y que destinarán los beneficios a los proyectos sociales de sus fundaciones.

Coincidiendo con este instante y acompañando al himno del Levante UD, el club granota y su Fundación, en colaboración con Fesord, distribuirá a distintos intérpretes de lengua de signos a lo largo de todo el terreno de juego para hacer completamente accesible este momento mágico. Además, esta traducción del himno se podrá ver también en los videomarcadores del estadio, algo que el club levantinista pretende ya instaurar en el resto de encuentros.

Un cúmulo de iniciativas de carácter pionero que sitúa de nuevo al Levante UD y a su Fundación como referentes en el uso del deporte como herramienta de inclusión y transformación social, aprovechando un partido de tanto alcance mediático como el que se disputa esta noche en el feudo de Orriols.

Vía: Superdeporte