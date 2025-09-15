El fichaje era Etta Eyong

¿Por qué el Villarreal dejó escapar a Etta Eyong? Una cuestión que sigue en el aire y que únicamente el Villarreal puede responder. No solo tiró la puerta del primer equipo abajo tras hartarse de marcar goles en el filial en Primera Federación (19 en 30 partidos), sino que se asentó en el once de Marcelino García Toral. Y su impacto, formando una sociedad letal con Nicolas Pépé, fue total: un tanto y dos asistencias en 257 minutos. Pero claro, su 'barata' cláusula de salida de 10 millones de euros lo convirtieron en el blanco de varios clubes de LaLiga, entre ellos un Barça que se planteó abonar dicha cantidad. La lotería, al final, tocó en el Ciutat de València.

"Por la mañana café, por la tarde Ron. Vamos “pal” Ciutat, a ver a Etta Eyong", un cántico - en referencia a CAFé CON RON de Bad Bunny - que ya es tendencia entre la afición granota desde la llegada de Karl Etta Eyong (Douala, 2003). El Levante UD se hizo con sus derechos hasta el próximo 30 de junio de 2029 a cambio 'solo' tres millones de euros.

El cuadro groguet se quedó con una opción referencial de tanteo de cara al próxima temporada. No de recompra, tal y como zanjó un enojado Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz - club de origen del camerunés -, tras su traspaso al Levante: "El Villarreal tiene derecho de tanteo, no de recompra. Etta ha sido traspasado al Levante. Cuando lo traspasas, traspasas sus derechos económicos y federativos".

Etta Eyong, la gran sensación del inicio de LaLiga / @VillarrealCF

Más allá de si el Villarreal metió la pata al prescindir de sus servicios ante la lesión de Gerard Moreno, la inactividad de Ayoze Pérez o la reciente llegada de Georges Mikautadze, parece innegable afirmar que cayó de pie en el Ciutat de València. Su estreno como levantinista no pudo ser mejor: suyo fue el 2-0 a los diez minutos de partido. Definió de maravilla dentro del área una jugada que arrancó con el robo de balón de Pablo Martínez para rubricar su segunda diana del curso, ya que mojó con el Submarino ante el Real Oviedo en la jornada inaugural del campeonato.

"Me dijeron claramente que no iba a tener minutos"

Según el propio Etta Eyong, "el Villarreal tenía un proyecto también con los fichajes que había hecho y me dijeron claramente que no iba a tener minutos". "Yo necesitaba minutos para jugar, he mirado las ofertas que tenía y he elegido la mejor opción para venir al Levante. Quería quedarme aquí en España y demostrar que puedo hacer algo aquí antes de irme. El proyecto del Levante me gustó. Es un club que busca mantenerse en Primera y yo también busco progresar en mi carrera. He elegido el Levante como mejor opción para mí, para crecer y ayudar al equipo a crecer", desveló en su rueda de prensa de presentación.

Encendió las alarmas al ser tendido en los minutos finales del choque ante el Real Betis. Sin embargo, el ariete solo sufrió calambres en los gemelos, tal y como confirmó Julián Calero: “A Etta Eyong se le ha subido un poco el gemelo y la tensión, del debut y la pasión que le ha puesto, le ha pasado factura física”. Asimismo, Etta Eyong se encargó de tranquilizar a su nueva afición a través de sus redes sociales: "Feliz por mi debut como granota. No era un partido fácil pero hemos podido sumar. Y tranqui que estoy bien".