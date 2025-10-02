El ‘fenómeno Etta Eyong’ se dispara

En una competición donde navegan grandes estrellas como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Julián Álvarez o Pedri González, el hombre de moda habita en las profundidades del Ciutat de València. La sensación de la máxima categoría del fútbol español es granota y se llama Etta Eyong. A sus 21 años de edad, el delantero está en boca de todos no solo por su brillante arranque de competición, datado en 4 goles y 3 asistencias, sino por poseer unas características que, de ser desarrolladas y potenciadas a base de minutos y oportunidades, lo catapultarán al estrellato. El Levante le da el margen y el espacio necesario para ello y el ‘21’ lo está aprovechando, transmitiendo la sensación de que ha caído de pie en el Ciutat y de que apunta a ser una pieza importante con vistas a la permanencia. No obstante, el universo del fútbol ya monitoriza sus condiciones y lo dimensiona acorde a lo que proyecta: un delantero dominante dentro del panorama mundial.

El portal estadístico Transfermarkt actualizó los valores de mercado de sus futbolistas con la presencia de Etta Eyong como uno de los más beneficiados de LaLiga EA Sports, dentro de una lista donde se codea con jugadores de renombre. Su rendimiento no es para menos. Desde su estreno goleador en Primera con el Villarreal, pasando por una pretemporada donde perforó en más de una ocasión las porterías rivales vestido de amarillo, hasta reventar estadísticas anotadoras como granota, el ‘21’ del Levante ha mostrado un crecimiento imparable que se ve reflejado en su valor de mercado: de 5 millones de euros, cantidad registrada el 25 de junio de 2025, a 20 ‘kilos’ tal y como indica la última actualización. La irrupción del delantero lo coloca como el cuarto más revalorizado de la Primera División española por detrás de Mastantuono, Arda Güler y Carreras, pero compartiendo la misma crecida con el turco y el español: 15 millones de euros. El argentino, por su parte, lidera la tabla con 20 'kilos' de aumento, situando su valor en 50.

Etta... Carlos e Iván

El ‘fenómeno Etta’ empieza a ser realidad, a la vez que el Levante celebra la presencia en sus filas de un jugador capaz de ser tan diferencial. No obstante, el delantero no es el único, en clave levantinista, que ha visto cómo su notable rendimiento ha sido respaldado con un aumento de valor dentro del portal estadístico Transfermarkt: Iván Romero pasa de 1,5 millones a 7,5 y Carlos Álvarez asciende hasta los 15 ‘kilos’. Mientras, el atacante camerunés espera que su alto nivel se vea también recompensado con la llamada de su país de origen. Camerún lo tiene en la prelista para el parón de este mes de octubre, donde se enfrentará a las selecciones de Islas Mauricio y Angola el 8 y el 13 respectivamente, y confía en estar presente en la convocatoria de Marc Brys después de haber caído de pie en la punta de lanza granota.

Vía: Superdeporte