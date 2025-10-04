Fenómeno Etta Eyong: destroza registros en la Liga

El impacto de Etta Eyong en la Liga comienza a ser espectacular y va camino de salvar por si solo al Levante en esta temporada. El delantero camerunés anotó su quinto gol en la Liga en el campo del Oviedo y, tras ocho jornadas, se convierte en el tercer artillero del campeonato solo por detrás de Mbappé y Julián Álvarez. A sus 21 años, Eyong está comenzando a demostrar que puede ser un auténtico crack de futuro y un nombre a tener muy en cuenta el próximo verano. El interés del Barça en los últimos días de mercado está más que justificada ya que el talento del futbolista parece no tener fin.

Etta Eyong llegó al Levante a finales de agosto en una operación muy beneficiosa para el club valenciano. El Villarreal no le aseguraba minutos y su cláusula de rescisión, que ascendía a los 10 millones de euros, era muy golosa. Hubo muchos clubs que deseaban apostar por él, aunque finalmente se cerró el traspaso con el Levante subiendo su cláusula de rescisión a los 30 millones de euros mientras que el Villarreal mantenía una opción de recompra en la que puede tener mucho negocio de futuro.

El Barça sondeó la opción Etta Eyong, pero no pudo ir más allá por sus problemas en el límite salarial. El club se centró en inscribir con dorsal a los jugadores que tenía en plantilla y se dejó de otro tipo de operaciones a pesar de que los informes sobre el delantero eran muy buenos. El club blaugrana tuvo la intención de invertir y cederle, pero no se dieron las circunstancias y ahora si le quieren deberán abonar unos 30 millones de euros que para la Premier League seguro que no serán escollo.

La trascendencia de Etta Eyong es enorme para el Levante porque sus goles están dando puntos determinantes para el equipo valenciano en su lucha por la permanencia. No hay duda que el factor Eyong está ayudando al equipo en partidos importantes y están abierndo una brecha importante con los equipos de abajo.

Etta Eyong ya ha sido convocado con la selección absoluta de Camerún y es más que probable que dispute la Copa de África, lo que ayudará a que suba aún más su tasación. Ya destacó muchísimo en el fútbol base del Cádiz y en el filial del Villarreal, pero se está doctorando en el Levante al máximo nivel. Ha nacido un delantero que puede marcar época y cuyo precio, aún, no es para nada astronómico.