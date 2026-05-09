Etta Eyong puede valer oro: su gol cambia el destino del Levante

Mucho ha tenido que tragar el chaval. Causó furor en Villarreal y, varios clubes de LaLiga, entre ellos el Barça, se plantearon seriamente pagar su barata cláusula de 10 millones de euros. La lotería, al final, tocó en el Ciutat de València. El Levante UD se hizo con sus derechos a cambio 'solo' tres millones de euros y festejaba sus goles día sí y día también. Entonces llegó la Copa África. Regresó y se vio relegado a un rol secundario en la rotación de Luis Castro. Pero, el fútbol, como la vida misma, da muchas vueltas y Karl Etta Eyong puede valer una permanencia en Orriols.

El fútbol es un deporte con poca memoria y del camerunés se había llegado a decir de todo. En cambio, Carlos Espíle había comido la tostada y, a base de goles (nueve en Liga), mantenía vivas las opciones de salvación de los ‘granotas’. Incluso se llegó a pedir que Luis de la Fuente lo tuviera en cuenta de cara al Mundial: "Estamos locos si este jugador no va al Mundial con España", manifestó Paco Gónzalez en la 'COPE'.

La última vez que Etta Eyong fue titular fue el pasado 8 de febrero en San Mamés. Desde entonces, había pasado a un papel secundario, con apariciones puntuales desde el banquillo e incluso sin minutos en algunos encuentros, como ante el Oviedo y la Real Sociedad. Su influencia en el juego del Levante había sido prácticamente nula: apenas 76 minutos en los últimos ocho partidos.

No lo estaba pasando bien. El fútbol le debía una. Y llegó en un momento tan inesperado como oportuno: para soñar con la permanencia. Ante Osasuna, al Levante se le puso el partido cuesta arriba nada más empezar: con un gol en propia de Toljan y un tanto de Budimir en poco más de diez minutos.

Vuelve a oírse el "vamos “pal” Ciutat, a ver a Etta Eyong"

Aun así, no bajó los brazos. Víctor García convirtió un doblete, Sergio Herrera fue expulsado y, tras una segunda mitad en superioridad numérica y un aluvión de centros al área, Etta Eyong encontró su redención. No marcaba desde hacía seis meses y su gol, además de dar los tres puntos al Levante y desatar la locura en Orriols, puede valer una permanencia.

"Está trabajando muy bien. No estaba al 100% y le he dado más tiempo del que me recomendó el médico. Es importante que marque, pero cuando los jugadores tienen las buenas acciones y no marcan es importante. Es uno más que se suma a ayudar", aseguró Luis Castro sobre el héroe del partido.

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194 días después, el delantero camerunés vuelve a sonreír. En enero, el club quiso traspasarlo al CSKA, pero él se negó a salir. Por noches como la de ayer. En verano, el escenario será otro.