Etta Eyong: todo preparado para debutar como granota

Ahora sí. Ya está todo preparado para el debut de Etta Eyong como futbolista del Levante UD. El delantero senegalés, tras salirse con el Villarreal en las primeras tres jornadas de liga, se convirtió, en las últimas horas de mercado, en el flamante dichaje granota, la joya de la corona para lograr el objetivo de la permanencia. Desde su llegada y durante el parón internacional, Etta ha estado entrenando en Buñol junto a sus nuevos compañeros, pero no ha sido hasta este martes cuando LaLiga ha confirmado el dorsal que lucirá el nuevo delantero del Levante UD: Con el '21' a la espalda, Etta Eyong espera darle muchas alegrías al levantinismo.

Y es que, tras un inicio de temporada complicado en el que el Levante todavía no ha sumado puntos, el fin de mercado sirvió para que la afición granota recobrara la ilusión. Etta Eyong es un futbolista por el que suspiraba, y suspira, media liga, y finalmente fue el Levante el que ganó la carrera gracias a la buena gestión de la dirección deportiva y al deseo del propio futbolista de recalar en el Ciutat de València.

El Betis, primera víctima de Etta Eyong

Sin tiempo que perder, Etta Eyong se estrenará este domingo como jugador del Levante UD, con posibilidades incluso de que sea como titular. Su debut será en el Ciutat de València, ante un rival exigente como es el Betis, pero con la ilusión intacta de empezar con buen bien la relación con su nuevo club y afición. La del nuevo '21' podría no ser la única novedad en el once, ya que Jon Ander Olasagasti parte con papeletas para salir de inicio en el centro del campo. Carlos Álvarez, con más ritmo tras recuperarse de la lesión, también apunta a titular.

Más dorsales nuevos confirmados

El de Etta Eyong no ha sido el único nuevo dorsal confirmado por LaLiga. El resto de los últimos jugadores inscritos por el Levante también conocen ya qué número lucirána la espalda. Unai Vencedor, también fichaje del último día de mercado, se queda con el dorsal '12'. Koyalipou, el '15', Arriaga, el '16' y Maturro '3'. Todos ellos están a la espera de su debut como futbolistas granotas.