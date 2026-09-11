Etta Eyong se perderá el partido contra el Barça

El casting del futuro '9' del Barça se abrió hace mucho tiempo. Durante el inicio de la temporada pasada, comenzó a sonar con mucha fuerza el nombre de un delantero joven del Villarreal que había empezado muy bien la temporada.

La idea era comprarlo y cederlo para que tuviese minutos mientras Ferran y Lewandowski ocupaban la posición en el Barça, pero finalmente no fue a parar al conjunto blaugrana y terminó siendo comprado por el Levante.

Este jugador es Etta Eyong, delantero camerunés que llamó la atención por su potencia física y su facilidad para marcar: en sus primeros cinco partidos con el Levante anotó cuatro goles. Además del Barça, otros grandes clubes de Europa comenzaron a seguirle de cerca, pero su situación cambió radicalmente en apenas unos meses.

Tras este espectacular arranque de temporada, su rendimiento bajó bastante, anotando un gol en los siguientes ocho partidos con el conjunto granota. Etta Eyong se marchó a la Copa África con su selección y a la vuelta se encontró con un nuevo panorama: su club tenía nuevo entrenador, Luís Castro, y una nueva estrella en su posición, el actualmente delantero del Real Madrid Carlos Espí.

El Levante recibió una oferta de 30 'kilos' del CSKA de Moscú para venderlo en enero, la cual estaba dispuesto a aceptar, pero Etta Eyong se negó a marcharse, en parte esperando poder cumplir su sueño de vestir la camiseta del Barça.

La segunda parte de la temporada pasó completamente desapercibido, pues perdió la titularidad y, cuando entraba desde el banquillo, tampoco terminaba de destacar. Ni tras la marcha de Espí ha conseguido volver al once inicial, pues la punta de ataque es actualmente para Iván Romero.

En esta jornada, en la que el Levante recibe al equipo con el que Etta Eyong soñó, el delantero camerunés estará ausente debido a una lesión en el músculo recto anterior de su pierna derecha, la cual ya le hizo perderse el último partido contra el Málaga.

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El Barça ya tiene a sus delanteros centro para esta temporada, Raphinha y Gabriel Jesus, una lista en la que hace un año parecía que iba a estar incluido Etta Eyong, un delantero que empezó a un gran nivel, pero que poco a poco parece estar apagándose.