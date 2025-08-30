Estreno amargo para Mathew Ryan

La amargura de la derrota tuvo un punto de agrado, aunque fuera mínimo, para Mathew Ryan. El guardameta australiano, tres días después de formalizar su fichaje por el Levante, y con dos entrenamientos a sus espaldas, se puso los guantes y defendió la portería del Martínez Valero en el que fue su estreno como granota. A sus 33 años, el ex del Lens busca seguir compitiendo a un alto nivel con el foco depositado en el Mundial de 2026 y llega a Orriols mentalizado de no perder el tren tanto del campeonato por excelencia a nivel de clubes como el de la permanencia. Sin embargo, su primera toma de contacto se tradujo en una derrota, para lamento de un equipo que tiene muchas tareas pendientes para el parón.

Ryan tuvo un estreno con luces y sombras. Poco pudo hacer en los dos goles anotados por el Elche mientras que sus estadísticas se sostienen en 3 paradas y un despeje de puños. No fue el debut soñado para el portero, pero, a pesar de no llevar ni una semana representando al Levante, se le vio autoritario bajo palos, mandando a sus futbolistas y con capacidad para distribuir balones en largo con acierto. Incluso, sus intervenciones evitaron un mal mayor, ya que el conjunto de Julián Calero estuvo irreconocible durante todo el partido.

El técnico, preguntado por su titularidad y la suplencia de Cuñat, se mostró satisfecho, pero no le dio las llaves de la portería levantinista e instó al canterano a seguir trabajando por el puesto, transmitiendo el mensaje de que no hay un dueño asignado bajo los palos del Levante. “Queríamos manejar el juego aéreo con Ryan. Ha manejado todo muy bien entrenando y nos ha dado confianza. No ha hecho las cosas mal, sino todo lo contrario. Pablo Campos tiene que seguir así, trabajando duro. Le volverá a llegar su momento”, comentó el entrenador en sala de prensa.