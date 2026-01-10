Esperando a Etta Eyong

Luís Castro debutará este sábado en el Ciutat de València tras vivir una primera jornada exitosa frente al Sevilla, donde los granotas se impusieron por 0-3, en el estreno del técnico tras la destitución de Julián Calero. El Levante buscará descorchar el capítulo de victorias frente a su gente, recibiendo a un Espanyol herido y que intentará lamerse las heridas del derbi perdido ante el Barcelona.

Mirando al futuro

El portugués no teme a nada ni a nadie y afrontará el duelo contra la escuadra perica "como una final" y sin mirar al calendario pasado, donde los valencianos sólo habían sumado diez puntos en dieciséis encuentros hasta su llegada. "No voy a mirar lo que ha pasado antes del campeonato, miro que tenemos una final y que tenemos que jugarla como una final. Si lo damos todo, pase lo que pase estaremos tranquilos", apuntó el luso.

Etta Eyong apenas participó en el duelo de cuartos de la Copa África frente a Marruecos / EFE

El entrenador quiere hacer borrón y cuenta nueva y ni el triunfo en Nervión debe servir como ejemplo. Castro exige más y espera trabajo sin descanso de sus futbolistas hasta que la situación mejore. "Lo que quiero es que la actitud, la personalidad y el corazón del Levante esté en el terreno de juego.Hemos ganado el último partido pero el trabajo no ha terminado, hay mucho trabajo que hacer contra uno de los mejores de LaLiga, tenemos que estar al cien por ciento para poder ganar el partido", declaró en la rueda de prensa previa a medirse al Espanyol.

Etta Eyong durante un partido con el Levante UD / EFE

Etta Eyong, ¿a punto?

El concurso de Etta Eyong en el duelo liguero es ahora mismo una incógnita. El delantero camerunés quedó eliminado de la Copa de África de Naciones frente a Marruecos y se espera que regrese a Valencia este mismo sábado, por lo que podría disponer de unos minutos frente a los blanquiazules.

Castro arrojó más sombras que luces sobre la participación del atacante: “Es posible que pueda llegar, el club está haciendo para que pueda llegar y pueda estar con nosotros. He hablado con él, lo mejor es que hubiera podido trabajar con nosotros y lo que hemos trabajado, pero es un jugador que conoce el equipo y es un jugador importante y que puede ser importante para el partido", aseveró.