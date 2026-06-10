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LEVANTE

Varios equipos de Europa tientan a Luis Castro

El técnico portugués, que llegó al Levante a mitad de temporada, logró revertir la mala racha del equipo y salvarlo en Primera División

Luís Castro, entrenador del Levante, en una foto de archivo

Luís Castro, entrenador del Levante, en una foto de archivo / Iván Terrón / AFP7 / Europa Press

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Àlex Calaff

Àlex Calaff

El año de Luis Castro al frente del Levante ha sido, sencillamente, sensacional. El técnico portugués aterrizó en Orriols a mitad de temporada con un panorama muy complicado y con un equipo que, en aquel momento, aparecía como uno de los principales candidatos al descenso. Venía del Nantes francés, de ser duramente criticado por su presidente, y respondió a aquello con trabajo.

Su impacto en el club granota fue inmediato y transformó por completo la dinámica de una plantilla que parecía condenada a sufrir hasta el último instante. Castro logró devolver la confianza a un vestuario que necesitaba creer y encontró la manera de aferrarse a Primera.

El conjunto granota reaccionó y, gracias a una extraordinaria racha de resultados, dio la vuelta a la tortilla cuando muy pocos creían en ello. Y eso puso inevitablemente a Luis Castro en el foco mediático. De hecho, según ha podido saber SPORT, el excelente rendimiento del entrenador portugués ha despertado el interés de varios clubes del continente.

Luís Castro, en Cornellà.

Luís Castro, en Cornellà. / LALIGA

Castro ha recibido en las últimas semanas diferentes propuestas en firme procedentes de Francia, Grecia, Italia y también de Portugal. En el Levante son plenamente conscientes de que la idea inicial de Luis Castro pasa por seguir vinculado al proyecto. El técnico mantiene una magnífica relación con el club, mientras que la entidad está encantada con el trabajo realizado.

Una propuesta "irrechazable"

Sin embargo, solo la llegada de una oferta respaldada por un proyecto de primer nivel y difícilmente rechazable llevaría al entrendor a pensar en una posible salida.

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Los jugadores del Levante UD mantean a Luis Castro en el césped de La Cartuja al final del partido.

Los jugadores del Levante UD mantean a Luis Castro en el césped de La Cartuja al final del partido. / José Manuel Vidal / EFE

Después de una temporada que parecía destinada al sufrimiento pero que finalmente se ha transformado en un auténtico éxito, el nombre de Luis Castro se ha consolidado, con todo merecimiento, entre los principales artífices de la permanencia del Levante en Primera División.

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