Diferente categoría, mismo objetivo

El Carlos Tartiere acoge un duelo inusual en Primera División. Nunca han coincidido en la élite salvo en ocasiones contadas. Concretamente, en 1963 y en 1965. Han pasado 60 años para volver a ver a ambas entidades en lo más alto, pero los dos se reencuentran en la máxima categoría después de haber vivido una temporada que marcó no solo su destino, sino también su felicidad plena. La categoría es diferente, pero la pelea por los objetivos, a distinta escala, es idéntica. Oviedo y Levante pasan de pelear por subir a Primera División a suspirar por mantenerse en ella, tras un arranque en el que les costó reencontrarse con las sensaciones que les llevaron a ascender, pero donde han conseguido encauzar su rumbo.

Han pasado dos semanas desde que el Levante consiguió su primera victoria de la temporada, cayendo frente al Madrid y empatando en Getafe posteriormente, pero las sensaciones que se respiran en las profundidades del coliseo de Orriols van encaminadas hacia el positivismo. El punto obtenido en el Coliseum, a pesar de los sinsabores que llegó a producir por momentos, sirve de crecimiento para un equipo con mejores vestiduras en defensa y, sobre todo, con un arsenal ofensivo que empieza a ser tendencia en el fútbol español.

Iván Romero, Etta Eyong y Roger Brugué, junto a las diabluras procedentes de segunda línea de Carlos Álvarez, son la fuente de puntuación de un Levante que empieza a desengrasar su maquinaria y donde sus futbolistas comienzan a recuperar su esencia: Mathew Ryan y Kervin Arriaga regresan a las convocatorias de Australia y Honduras de cara al próximo parón de selecciones, mientras que Etta Eyong fue llamado por primera vez para defender a la selección de Camerún. Prueba de que cada vez los jugadores empiezan a reencontrarse en beneficio del Levante, aunque, para la cita en Oviedo, Calero no podrá contar ni con Diego Pampín, debido a una lesión en el recto femoral de la pierna derecha, ni con un Matturro que sigue sin salir de su espiral de lesiones.

El Oviedo, revitalizado

El Oviedo, por su parte, disfruta de la Primera División después de 25 años sin pisar su territorio. Durante el periodo en el que el Levante empezó a forjar su crecimiento y escalada en el fútbol profesional, los ovetenses deambularon por las catacumbas del fútbol español hasta que, junto a Veljko Paunović, técnico que aterrizó en el Tartiere tras la destitución de Javi Calleja, ascendieron a la élite. No obstante, su reencuentro pareció torcerse, tras seis partidos en los que solo ganaron uno y anotaron tres dianas, pero su victoria en Mestalla, remontando un marcador adverso en un abrir y cerrar de ojos, les infla de energía y les revitaliza para afrontar un duelo directo por la salvación, donde Paunovic contará con Santi Cazorla después de superar sus molestias en la rodilla izquierda.

“La realidad es que la verdad que el año pasado éramos rivales, y este año, a día de hoy, también lo somos. A día de hoy, como el año pasado, somos rivales directos por la cercanía clasificatoria. Va a ser un partido difícil en el Tartiere, que es un estadio que conozco bien, que empuja y aprieta. Vamos a tener que hacer un buen partido. Después de su victoria en Mestalla han cogido un punto de seguridad en lo que hacen. Nosotros también estamos yendo a mejor, o al menos esa es la sensación que tenemos”, dijo Calero en rueda de prensa.

Vía: Superdeporte