Derrota del llevant amb sensació d’impotència
Als cinc minuts d’iniciar-se l’encontre entre l’Atlético de Madrid i el Llevant UD he patit una al·lucinació: ¿estem veient el millor Llevant des que començà la temporada? És de veres? ¿Em refregue més els ulls o n’hi ha prou? Mudea
Josep Carles Laínez
Als cinc minuts d’iniciar-se l’encontre entre l’Atlético de Madrid i el Llevant UD he patit una al·lucinació: ¿estem veient el millor Llevant des que començà la temporada? És de veres? ¿Em refregue més els ulls o n’hi ha prou? Mudea. Però per què pense això tan prompte en el partit? Fàcil: Per la pressió que les valencianes han exercit sobre les madrilenyes, l’eixida cap avant des del començament, i per una ocasió d’Ana Franco que podria haver sigut bona ocasió d’haver sigut verdadera ocasió…, però ens hem compadit d’ella fent-nos càrrec de la seua solitud davant l’àrea, una solitud que esdevindria horror vacui a mida que passaven els minuts. Perquè, on estava la resta de futbolistes? Els déus vetons no ens han concedit ni enjogassar-nos amb el dubte: tres pèrdues seguides de pilota per part del Llevant (tres!) han conduït a un xut inapel·lable d’Amaiur des de fora de l’àrea, i a més a més sense preparar-se-la, i la pilota ha entrat amb violència en la porteria defesa hui per Tarazona després de tocar el travesser. Minut set. O, escrit amb la xifra, més dolorós encara: minut 7. Però pitjor que el gol matiner, i a pesar del joc engrescador en l’àrea madrilenya d’eixos cinc minuts, era la sensació d’impotència que s’apoderava, com si el partit haguera conclòs.
El Llevant ja no podia jugar a la defensa d’un empat, però tampoc l’Atlético s’ha llançat a la conquesta d’un nou gol; tal volta li era suficient el perill de cinc o sis xuts de Sheila Guijarro quan fàcilment arribava al territori de Tarazona, qui, sense riscs excessius, s’ha fet forta en el seu àmbit primigeni. Així, enfront de la solitud originària d’Ana Franco se’ns regalava l’omnipresència de la jugadora de la Pobla de Farnals, exllevantinista, a la qual calia afegir els desmarcatges de la brasilera Ana Vitória. Paradoxalment, el Llevant ha tingut la major possessió de pilota en el temps de descompte de la primera part; no li ha servit per a situar l’esfèrica en carícia vora la xàrcia, però sí per a emborratxar-se massa, i massa malament, de pilota. Aïllades ocasions, aïllades jugadores, aïllades idees… i les illes no conformen un continent encara que de xicotetes i xicotets ens enganyaren amb Austràlia (l’illa-continent, ha!).
Emily Lima ha vist que alguna cosa no funcionava (alguna cosa?) i ha donat entrada en la segona part a Inés i Agama, amb una visió centrada en l’atac, però la davantera de Nigèria també ha patit la seua pròpia malaltia: no tant la solitud, com la inoperància; no ha aportat res al joc, ni quedant-se dalt ni baixant al centre per a pouar la pilota i dur-la on es crea el perill. Inés no ha disfrutat tampoc de la vistositat dels dos anteriors encontres.
Però de nou ens enfrontàvem a un miratge amb eixa aposta ofensiva, puix la velocitat i la picardia de Luany han portat al 2-0 en el minut 51, i un xut de la catalana Júlia Bartel, amb la part exterior del peu dret en el 58, al 3-0. Este marcador ha deixat el Llevant per a arreplegar les restes d’esperança que li quedaven, i com cantava l’extraordinari Hilario Camacho en “Madrid amanece”: “Es como una resaca contagiosa y común / que te vuelve a recordar / qué solo estás”, i afegia això de “corriendo sin meta”… Ara bé, l’entrenadora brasilera s’ha esperat encara un quart d’hora, fins al minut 73!, per a fer dos canvis: ha entrat Sintia Cabezas por Ana Franco, més discreta en esta segona part; i Bascu per Dolores Silva, invisible i perduda durant tot el partit. Els canvis han sigut positius dins de les limitacions amb què comptem, és clar, i perquè pocs revulsius pots inventar-te amb un 3-0 a quinze minuts de la conclusió.
El Llevant ha intentat arribar a la porteria de Lola (a la qual no li ha donat temps a lluir-se en hora i mitja de joc), però sense idees, sense grapa, sense convicció. No hi ha una jugadora llevantinista que puga trencar el partit en un determinat moment (atenció, això sí, amb els tocs i els avisos d’Érika, brillant amb comptagotes), però tampoc, per a compensar-ho, s’ha vist un equip cohesionat, la qual cosa du (o tal volta és a l’inrevés) a eixa desagradable sensació que amb l’1-0 la col·legiada, Beatriz Cuesta, podria haver avançat el cronòmetre fins al minut 90… i au. Tal fet hauria sigut més beneficiós pel 2-0 i pel 3-0 posteriors, i molt més beneficiós encara després del 4-0 en el minut 96, obra d’Antonia Medina, que col·loca el Llevant en lloc de descens.
El nostre equip no passa pràcticament del mig camp, es divertix amb molts tocs per a després perdre la pilota de la manera més insubstancial, no avança amb perill per les bandes, i no avança en absolut per dins. I si no hi ha possibilitats, no hi ha gols; i sense gols, no hi haurà victòries. Que el Llevant només haja fet un llançament a porta en este encontre diu molt (molt poc) de la distància entre la realitat i el desig. Igual com diu molt (molt poc) del joc de l’equip que Tarazona haja estat bé en la porteria a pesar d’eixos quatre gols, i que la millor del conjunt torne a ser Paulina Ali, segura, anticipant-se, amb visió, vigilant, convertint-se en la jugadora més indiscutible de totes les fitxades per a esta temporada.
Estem a un pas d’anar a la deriva. I què és això a banda d’una metàfora? Per a mi, pensar en els equips que seran més roïns que tu, i que la salvació es trobe no en les teues victòries, sinó en les seues escandaloses derrotes. Vae victis!
- Barcelona - Valencia, en directo hoy
- El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- Flick castiga a Raphinha por llegar tarde
- Joan Laporta enfada a la UEFA y a la FIFA
- El alivio de Huijsen tras su expulsión: 'Gracias por ser tan buenos
- Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
- Lesión Lamine Yamal: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça
- El toque de Flick provocó un 'vendaval' en el vestuario