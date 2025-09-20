La Delegación de Peñas rechaza la capitalización de la deuda de Bizas

La Delegación de Peñas del Levante UD informó a través de un comunicado sobre su punto de vista en relación a la reunión que mantuvieron hace semanas con José Danvila, máximo accionista del club, para trasladar su negativa a la capitalización de la deuda de Bizas, ya que consideran que, tras el ascenso a Primera, el préstamo no genera pagos ni intereses inmediatos, por lo que no representa una carga que impida la refinanciación. A su vez, comunica que Danvila mantiene su postura de compartir poder accionarial junto a la Fundación, mientras la Delegación celebra que el club se haya abierto la puerta a una posible ampliación de capital popular.

La Delegación de Peñas del Levante UD valora positivamente algunas afirmaciones expresadas por José Danvila en la reunión mantenida con representantes de aquella unas semanas atrás, en la que se abordaron cuestiones clave sobre el futuro institucional y financiero del club. Durante el encuentro, Danvila manifestó su disposición a preservar el pacto de gobernanza compartida con la Fundación, incluso en escenarios donde su participación accionarial supere el 50%. Asimismo, se habló sobre hipotéticas estructuras societarias para el futuro del Levante UD.

En palabras de Ramón Escolano, presidente de la Delegación: “Valoramos que se reconozca la necesidad de consolidar una estructura de gobernanza multilateral, donde convivan Fundación, accionistas minoritarios, el aficionado de a pie y uno o más accionistas de referencia. Es un paso en la dirección correcta, pero debe traducirse en compromisos verificables”.

La Delegación también celebra que se haya abierto la puerta a una posible ampliación de capital popular, que permitiría reforzar el vínculo entre el club y su afición y canalizar recursos sin comprometer el equilibrio institucional. Aunque esta opción no resolvería por sí sola todos los retos financieros, representa una vía legítima y coherente con el modelo social que defiende el levantinismo organizado.

Ahora bien, la Delegación considera que la capitalización de la deuda de Bizas no es una medida ni necesaria ni conveniente. El club ha ascendido a primera división, ha multiplicado sus ingresos, ha generado plusvalías relevantes por traspasos y cuenta con proyectos como la ciudad deportiva y el exceso de aprovechamiento urbanístico que generarán nuevos recursos. Además, el préstamo de Bizas no genera pagos ni intereses inmediatos, por lo que no representa una carga que impida la refinanciación. “La operación no aporta recursos nuevos ni mejora la posición de los acreedores principales. Convierte una deuda subordinada en acciones líquidas para el inversor, otorgándole el control del club, multiplicando el valor de sus títulos y diluyendo el de los minoritarios”, ha señalado Escolano.

Desde el punto de vista institucional, la Delegación advierte que esta capitalización rompería el modelo de gobernanza compartida pactado con la Fundación, debilitando la participación de los pequeños accionistas y eliminando los contrapesos que han garantizado la estabilidad social del Levante UD. “No hay una urgencia financiera que justifique entregar el club a un único propietario. La viabilidad es posible y existen alternativas de refinanciación que respetan la pluralidad y la identidad del Levante UD”, ha añadido Escolano.

La Delegación de Peñas quiere dejar claro que su posición no es una crítica personal a José Danvila ni a su papel como gestor, sino una discrepancia con el enfoque que se está dando a la refinanciación. “Valoramos la implicación de Danvila , que ha iniciado una etapa de estabilidad institucional. Pero eso no impide que exijamos un debate abierto y riguroso sobre el futuro del club, especialmente cuando está en juego su modelo de propiedad”, ha concluido Escolano.

Por todo ello, la Delegación de Peñas reafirma su oposición a la capitalización de la deuda de Bizas y llama a todas las partes implicadas (incluido EDR) a explorar soluciones equilibradas que fortalezcan al club sin comprometer su esencia.

Vía: Superdeporte