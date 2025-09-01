Etta Eyong llega al Levante con la intención de seguir progresando en su carrera y de conseguir los objetivos que tiene marcados el club a base de goles. El delantero se mostró “muy contento, la verdad. Me da mucha ilusión empezar esta nueva etapa con este equipo para ayudar a mis compañeros”, aseguró en los medios oficiales del club levantinista.

Después de convertirse en una de las sensaciones de LaLiga tras su gran arranque con el Villarreal (un gol y dos asistencias), ahora recala en Orriols convencido de dar lo mejor de sí mismo para que sus aportaciones se transformen en puntos que permitan escalar hacia la salvación. “Voy a dar lo mejor de mí tanto en el campo como fuera para darle la victoria a mi equipo en cada partido y a lograr los objetivos”, comentó.