El CTA le da la razón al Levante y se la quita al Barça

El Levante reanuda la competición tras tres partidos en los que no estrenó su casillero de puntos. El balance de cero derrotas preocupa en un Ciutat de València que abrirá este domingo sus puertas con la esperanza de sumar no solo las primeras unidades de la temporada, sino también de arrancar su camino hacia la salvación en Primera División. El fichaje de Etta Eyong, sumado a la continuidad de Carlos Álvarez, cambian la mentalidad de una afición que pisará Orriols consciente de que pocos puntos se deben escapar de territorio levantinista. El ascenso a la élite del fútbol español pasó por la fortaleza mostrada en casa y esta temporada no iba a ser menos, por mucho que la dificultad sea mayor y que la exigencia haya aumentado.

El conjunto dirigido por Julián Calero se aferra, sobre todo, a la imagen mostrada contra el Barça. Los de Flick salieron victoriosos del Ciutat, pero sufrieron de lo lindo para obtener una victoria que, a lo largo del partido, peligró en muchas ocasiones. Sobre todo, después del 2-0 que llegó al filo del descanso y mediante un penalti transformado por José Luis Morales. Sin embargo, la pena máxima señalada por Hernández Hernández levantó mucha polémica en Barcelona, al considerar que la mano de Alejandro Balde estaba lo suficientemente pegada al cuerpo como para entrar en el marco de la legalidad. Pese a ello, el Comité Técnico de Árbitros, mediante su nuevo espacio audiovisual llamado 'Tiempo de Revisión', ratificó que el penalti pitado en el Levante-Barça fue de manera acertada.

La postura del CTA

Desde un tono didáctico, el CTA empieza explicando que "vamos a entender en esta jugada una situación de falta de mano. Lo fundamental es el movimiento del brazo", aseguran antes de hacer una valoración. "¿Qué ocurre? El brazo parte de una posición baja, mientras el atacante prepara el disparo se eleva hasta colocarse en un ángulo recto respecto al cuerpo, en una posición que no es natural el al juego, el movimiento hace que el defensor aumente de forma voluntaria el espacio que ocupa, y bloquee con el brazo un balón que iba a portería." Por lo tanto, su conclusión es que "el árbitro señala acertadamente penalti, el brazo se coloca en un lugar indebido y evita un tiro claro a portería".