Todos convocados para el partido en Montilivi

La recuperación de Alan Matturro y su incorporación a los entrenamientos hace que el Levante viaje a Girona con toda la plantilla a su disposición. Lo aseguró Calero en rueda de prensa: “Matturro lleva mucho tiempo sin jugar, entre la pretemporada y la Copa Oro. A nivel de entrenamientos ha tenido trabajo con los readaptadores amplio para estar bien. Por lo tanto, Matturro está disponible, como el resto de jugadores. Es la primera vez que tenemos a todos, aunque algunos con poco ritmo. Está para la convocatoria y para ser utilizado en caso de necesidad”.

Dicho y hecho: el Levante se desplazará a Girona esta tarde a las 18:00 desde el aeropuerto de Manises con 25 futbolistas en la expedición. Sin embargo, con la novedad de Alan Matturro, Calero deberá hacer un par de descartes más allá de que puede desplazar todos los jugadores del equipo. Por lo tanto, dos de ellos se quedarán fuera de la convocatoria y no podrán sentarse en el banquillo visitante de Montilivi.

CONVOCATORIA DEL LEVANTE UD:

1. P. Campos

2. Matías Moreno

3. Matturro

4. Dela

5. Elgezabal

6. Pampín

7. R. Brugué

8. Olasagasti

9. I. Romero

10. P. Martínez

11. A. J. Morales

12. Vencedor

13. Ryan

14. Cabello

15. Koyalipou

16. Arriaga

17. Víctor García

18. Losada

19. Carlos Espí

20. O. Rey

21. Etta Eyong

22. Toljan

23. Manu Sánchez

24. Carlos Álvarez

32. Álex Primo

Vía: Superdeporte