Así fue la conversación en el VAR durante la revisión del penalti por mano de Balde

El Levante se marchó al descanso ganando 2-0 tras un gol de Morales desde los once metros

VALENCIA, 23/08/2025.- El delantero del Levante José Luis Morales marca de penalti el segundo gol ante el Barcelona, durante el partido de LaLiga de fútbol que Levante UD y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Andreu Esteban

VALENCIA, 23/08/2025.- El delantero del Levante José Luis Morales marca de penalti el segundo gol ante el Barcelona, durante el partido de LaLiga de fútbol que Levante UD y FC Barcelona disputan este sábado en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Andreu Esteban / Andreu Esteban

Jaume Puig

València

El Levante-Barça, además de por la cruel derrota del conjunto granota en el tiempo de descuento, estuvo marcado por la polémica que generó el penalti por mano de Alejandro Balde. El jugador azulgrana detuvo el remate de José Luis Morales con su brazo en una posición que generó debate y el colegiado Hernández Hernández terminó señalando penalti después de que la sala VOR le recomendara ver la jugada en la pantalla.

"Vale, sí, está bastante separada en el lanzamiento a puerta. Saca el brazo". Estas fueron las frases con las que Hernández Hernández justifió su decisión de decretar los once metros. Morales amplió distancias justo antes del descanso y permitió al conjunto granota marcharse al descanso con ventaja de dos goles en el marcador.

