Clausulazo tramitado: Ivonne Chacón se marcha del Levante Femenino
El Chicago Stars paga los 500.000 euros de cláusula para llevarse a la delantera colombiana, convirtiéndose en la venta más cara en la historia de la disciplina junto a la de Mayra Ramírez (450.000 más 50.000 en variables)
Rafa Esteve
El Levante Femenino arrancará la competición este fin de semana sin una de sus principales estrellas. Tras la salida de Anissa Lahmari, Ivonne Chacón hace las maletas para emprender una nueva aventura en el Chicago Stars, después de que el club estadounidense haya abonado los 500.000 euros de su cláusula de rescisión. El periodista Ismael Algarra, a través de su canal de Twitch, adelantó los cantos de sirena producidos desde Estados Unidos y su salida, a falta de confirmación oficial, ya es un hecho. Esta mañana no se ha entrenado con el resto de sus compañeras para poner rumbo a la National Women's Soccer League.
Un año después de aterrizar en Orriols en calidad de agente libre tras finalizar contrato con el Valencia CF, la delantera colombiana entra de lleno en la historia del club. El Levante solo ha tardado un año y medio en cerrar otra gran venta que alivia sus maltrechas cuentas.
- Acuerdo total con el Mallorca por Jan Virgili
- Fermín, tómate 48 horas para decidir si te vas al Chelsea
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- El Barça se vuelca con Marc Bernal
- El Chelsea tienta a Fermín con un sueldazo
- Pau Víctor se sincera tras su salida del Barça
- Mercado de fichajes, hoy 27 de agosto en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista