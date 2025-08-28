Clausulazo tramitado: Ivonne Chacón se marcha del Levante Femenino

El Levante Femenino arrancará la competición este fin de semana sin una de sus principales estrellas. Tras la salida de Anissa Lahmari, Ivonne Chacón hace las maletas para emprender una nueva aventura en el Chicago Stars, después de que el club estadounidense haya abonado los 500.000 euros de su cláusula de rescisión. El periodista Ismael Algarra, a través de su canal de Twitch, adelantó los cantos de sirena producidos desde Estados Unidos y su salida, a falta de confirmación oficial, ya es un hecho. Esta mañana no se ha entrenado con el resto de sus compañeras para poner rumbo a la National Women's Soccer League.

Un año después de aterrizar en Orriols en calidad de agente libre tras finalizar contrato con el Valencia CF, la delantera colombiana entra de lleno en la historia del club. El Levante solo ha tardado un año y medio en cerrar otra gran venta que alivia sus maltrechas cuentas.