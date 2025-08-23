Tan cerca, y a la vez tan lejos, que duele (2-3)

Cualquiera, y más después de la pobre imagen que presentó el Levante en Mendizorroza, creyó que el Barça derrocharía todo su arsenal sin complicaciones. Puede llegar a ser, quizás, entendible, pero aquel que ose a dudar de la fuerza no solo del conjunto de Julián Calero, capaz de superar todo tipo de adversidades, sino también de un Ciutat que acostumbra a ser una pesadilla para sus rivales, está equivocado. El templo de Orriols, en términos de hostilidad, es un terremoto. Un auténtico dolor de muelas. Ya sea en Primera o en Segunda. Por ello, poco importó que enfrente estuvieran los mejores jugadores del mundo. Los Lamine, Pedri, Raphinha y compañía, acostumbrados a jugar en grandes escenarios, han sufrido las consecuencias de pisar el templo levantinista. En el Ciutat, aunque no lo parezca, los grandes, en ocasiones, hincan rodilla, al son de un Levante que, sufriendo y achicando mucha agua, le dio a su gente un ejercicio de sacrificio, esfuerzo y fe, pero que se esfumó en el último suspiro para dolor de aquellos que sintieron que se acercaba una nueva hazaña granota.

Si existió el valor de un punto cargado de orgullo y trabajo, que, por momentos, supo a poco después de haber tenido la victoria tan cerca, el mazazo de la derrota dolió demasiado (3-2). Una primera parte eléctrica, donde el Levante se hizo fuerte al contragolpe, aprovechó las dos ocasiones que tuvo y se marchó al descanso con un ilusionante 2-0, contrastó con una segunda mitad en la que, en un abrir y cerrar de ojos después de la reanudación, el Barça empató la contienda y sometió a un equipo que, desgastado, firmó, por momentos, el punto. No obstante, la primera unidad de la temporada se le escurrió de las manos al Levante en el tiempo de descuento. Tal y como pasó en Mendizorroza, y sucedió una semana después para preocupar, y mucho, a un equipo que no ha caído de pie en la máxima categoría del fútbol español, pero al que no le queda otra que seguir remando.

Sin embargo, el Barça, acelerando el juego en estático, puso en dificultades a un equipo dirigido por Julián Calero que no tuvo más remedio que encerrarse, pero sin renunciar a buscarle las cosquillas a su adversario al contragolpe. Así llegó el primero, marcado por Morales, pero en posición antirreglamentaria. Fue, prácticamente, a las primeras de cambio, y el tanto anulado le dio alas a los culés. Insistentes en las proximidades del área, pero topándose con el muro local constantemente, generaron temor. La velocidad y las arrancadas de Rashford, Lamine y Raphinha, sumadas a las combinaciones envenenadas de Pedri, imponían respeto. No obstante, a las primeras de cambio, el Levante puso patas arriba su estadio marcando el primero de la noche desde la practicidad más absoluta y la máxima efectividad. Iván Romero, tras perderse las últimas fechas de la temporada pasada por unas molestias físicas, recogió un balón habilitado desde atrás por Toljan, dejó sentado a Cubarsí y puso el primero de una contienda en la que el conjunto de Flick apretó las tuercas. Pablo Campos, que se estrenó en Primera con el Levante ante todo un Barça, paró los tiros que le fueron entre palos, siendo testigo de la más clara de los visitantes: un disparo de Ferran, sin oposición y prácticamente desde el punto de penalti, que se estrelló contra la madera para alivio de una grada que, pese a la ventaja en el luminoso, sintió vértigo en cada acción culé.

No obstante, el Levante, que con sus armas amenazó desde la verticalidad, se encontró con una pena máxima al filo del descanso. Morales, autor y lanzador de un penalti por mano dentro del área de Balde, desató la locura del Ciutat de València, que, acostumbrado a vivir con los pies en el suelo y desde la humildad, fantaseó con rascarle tres puntos al todopoderoso FC Barcelona.

El Barça empató en un abrir y cerrar de ojos

Pese a ello, cuando hay plantillas cargadas de talento y plagadas de virtudes, la capacidad para voltear resultados es elevada. Lo sufrió el conjunto de Julián Calero, que, en un abrir y cerrar de ojos, pasó de verse con dos goles por delante a temer por los puntos. Flick cambió a Casadó y a Rashford por Gavi y Dani Olmo, y la cara del Barça cambió. Tanto, que recortó diferencias en el 48’ y, tres minutos después, ya se vio con 2-2 en el marcador. Fue, sin duda, la demostración de que, contra los grandes, los esfuerzos se deben multiplicar por niveles intangibles. Y, ni mucho menos, perdonar. De hecho, poco después de la reanudación, José Luis Morales se topó con Joan García, e instantes más tardes, Pedri dejó boquiabiertos a los presentes con un golazo desde fuera del área y por la escuadra. Ferran, a centro de Raphinha, empató para dar la sensación de que el Levante no quería que se jugase más. De que, si seguía siendo sometido, acabaría pagándolo.

Final cruel, otra vez

La entrada de Carlos Álvarez no aportó la frescura que se necesitó, pero, tras aguantar hasta el 75’ con igualdad en el marcador, Julián Calero decidió meter piernas frescas: Carlos Espí, Diego Pampín y Losada, quien, dos días después de hacerse 7 horas en coche para cerrar su cesión procedente del Betis, debutó como granota. Pese a ello, al Levante se le acabó el fútbol, las ideas y la confianza, para entrar en un tramo de partido donde el sufrimiento no tuvo recompensa. Lamine, en el descuento, se la puso a la cabeza de Ferran, pero el intento de despeje de Unai Elgezabal, desafortunadamente, acabó en el fondo de la red. Aun así, Orriols despidió a los suyos con honores. Se dejaron la piel en el campo. Lo dieron todo. Pero no fue suficiente.