Carlos Espí, la respuesta a la desaparición de Etta Eyong

Orriols estalló con el pitido final de Gil Manzano. El Levante superaba las adversidades y se aferraba a la permanencia a costa de un oponente directo en su batalla por la salvación, un Real Oviedo que empieza a asumir su regreso a LaLiga Hypermotion.

El partido entre 'granotas' y carbayones tuvo un protagonista principal, un futbolista que ha emergido en el momento más complicado de la temporada para sumar goles y puntos que son un balón de oxígeno para los valencianos: Carlos Espí. Después de un inicio de temporada marcado por las suplencias y las lesiones, el delantero ha encontrado con Luis Castro su sitio en el equipo. El portugués le ha dado la confianza y el futbolista está respondiendo con acierto realizador.

Seis goles, ocho puntos

La racha goleadora del futbolista de Tavernes de la Valldigna es espectacular. En los últimos cuatro encuentros del Levante, Espí ha firmado seis dianas que han servido para sumar ocho puntos, una cifra que, tal y como está la lucha por mantenerse en Primera, es esperanzadora para los azulgranas. "Estoy muy contento con mi rendimiento y la confianza del mister, cada minuto que me dé voy a dar el máximo", afirmaba el atacante en declaraciones a 'DAZN' tras el triunfo.

El momento de Espí contrasta con el de Etta Eyong, completamente desaparecido de las alineaciones en las últimas jornadas. El camerunés fue una de las sensaciones del inicio del campeonato, sumando gol tras gol y poniéndose en el escaparate por su eficacia. Muchos clubes veían en el africano una oportunidad de mercado, dado su gran rendimiento, precio y juventud.

Hasta que llegó la Copa de África. Etta Eyong fue convocado por Camerún, donde tuvo un papel discreto con su selección. El delantero regresó al Levante y, desde entonces, el cero absoluto. El otrora 'killer' perdió la titularidad y se ha visto relegado un rol secundario en la rotación de Luis Castro. Ante el Real Oviedo ni saltó al terreno de juego, en el que fue su primer banquillazo de todo el curso.

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Etta Eyong ha perdido protagonismo / X

La respuesta, sin embargo, al profundo bache que atraviesa el africano estaba en casa. Carlos Espí ha asumido su papel y el Levante se aferra a su olfato e instinto para soñar con quedarse en la élite. Los puestos de salvación en el Ciutat de València están ahora a tiro de piedra.