Carlos Espí se queda en el Ciutat de València
Club y jugador acuerdan seguir unidos con el fin de que el delantero siga creciendo en 'casa'. El futbolista, feliz de la decisión pese a tener una amplia cartera de equipos interesados en su cesión
Rafa Esteve
La delantera del Levante coge forma tras la adquisición de Goduine Koyalipou y la, salvo giro inesperado de última hora, firma de Etta Eyong en calidad de cedido. Julián Calero tendrá a su disposición multitud de recursos para romper las redes rivales después de tres enfrentamientos ligueros en los que la producción ofensiva ha sido muy escasa. Sin embargo, el club no quiere deshacerse de piezas que tiene a su disposición. Y más, si cuentan con un potencial digno de ser trabajado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Buñol.
Carlos Espí toma la decisión de quedarse en el Levante pese a la competencia que tendrá con Goduine Koyalipou y Etta Eyong, según pudo saber Superdeporte. El delantero cuenta con una amplia cartera de conjuntos de Segunda División que pretenden sus servicios para esta campaña, después de una temporada donde, además de asistir a Carlos Álvarez en el gol que le dio el ascenso al Levante, anotó seis goles. A pesar de los equipos que han ido tras la pista del delantero, el '19' opta por seguir creciendo en casa con el fin de aprovechar los minutos que le vaya dando Calero.
