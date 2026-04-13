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LEVANTE

Carlos Espí, el MVP de LaLiga vale 2,5 millones

El valenciano fue galardonado con el premio al mejor jugador de marzo gracias a una racha de cuatro goles en tres partidos

Levante - Getafe | El gol de Carlos Espi / LALIGA

Jonathan Moreno

Jonathan Moreno

El fútbol está siendo muy caprichoso con Carlos Espí. El delantero ha pasado del ostracismo absoluto con Julián Calero, a ser el referente del Levante y su principal clavo ardiente al que se aferran para salvar la categoría. Porque Espí empezó la temporada en Orriols encadenando banquillazos, con Etta Eyong acaparando todos los focos en ataque. Una lesión en noviembre acabó de hundirle y le hizo perderse cuatro partidos en el tramo final de 2025.

Pero el deporte da segundas oportunidades y a este jovencísimo atacante valenciano le ha llegado su momento. El Levante pelea por la permanencia en Primera, en una batalla que se antoja apretadísima hasta la jornada 38. Pero si los granotas tienen opciones, éstas pasan por Espí.

De la roja al delirio

Como decíamos, el fútbol es antojadizo y la historia de Espí podría haber cambiado en el minuto 10 del Levante-Getafe. El delantero cometió una falta en el centro del campo y Quintero González le mostró la roja directa. El colegiado, chivado por el VAR, reculó al ver la acción repetida en el monitor. Espí apenas rozó a Djené. Amarilla.

Carlos Espí celebrando uno de sus goles ante el Real Oviedo en el Ciutat de València

Carlos Espí celebrando uno de sus goles ante el Real Oviedo en el Ciutat de València / LALIGA

Otra segunda oportundidad que el de Tavernes de Valldigna no desaprovechó. Cuando pintaban más bastos, cuando el Levante veía como todos sus competidores habían ganado y ellos rascaban un mísero punto, apareció la cabeza salvadora de Espí para batir a David Soria. Manu Sánchez la puso con música celestial desde la izquierda y el 'killer', libre de marca, puso un frentazo ajustado.

Siete goles en seis encuentros. Once puntos a la saca para un cuadro azulgrana necesitadísimo. La lucha por mantenerse en Primera está encarnizada y el Levante todavía no se ha dado por vencido.

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Un MVP barato

La impresionante racha realizadora de Carlos Espí le valió para recibir el trofeo al mejor jugador del mes de marzo en los prolegómenos del partido. Un MVP que tiene un precio de mercado, según el portal 'Transfermarkt', de 2,5 millones de euros. Para el Levante, sin embargo, Espí vale mucho más. Puede valer la permanencia en Primera División.

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