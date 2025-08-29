Carlos Álvarez, Ryan y Olasa, en la expedición del Levante rumbo a Elche
El conjunto granota se mide este viernes al Elche en el Martínez Valero
Agencias
Los futbolistas del Levante UD Carlos Álvarez, Mathew Ryan y Jon Olasagasti están entre los jugadores convocados por Julián Calero para enfrentarse este viernes, desde las 19:30 horas, al Elche en el Martínez Valero.
Carlos Álvarez, pretendido por el Benfica luso, no quiso pronunciarse sobre su futuro antes de subirse al autobús, que tenía previsto salir del Ciutat de València a las diez de la mañana rumbo a Elche.
Todavía no están inscritos
También están entre los jugadores desplazados Ryan y Olasa, pese a que ninguno está inscrito en LaLiga a primera hora de este viernes, aunque el propio Calero confirmó en la rueda de prensa previa que espera poder contar con ambos para el encuentro. El meta australiano llegó este martes a Valencia para firmar por el Levante y el centrocampista vasco se perdió por lesión las dos primeras jornadas del campeonato de Liga.
- ¡El Chelsea eleva la oferta al Barça por Fermín!
- Sorteo de la Champions League, en directo hoy: partidos de la fase liga y rivales del Barcelona, Real Madrid, Atlético
- Los rivales del FC Barcelona en la Champions League 2025/2026
- Quiero quedarme': Fermín insiste y el Chelsea sube su apuesta
- Vinicius quiere irse gratis del Madrid
- El Chiringuito: El Newcastle ofrecería 100 millones por Fermín
- Así queda la Champions League 2025-26: todos los partidos de la fase liga y rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Oriol Romeu rescinde su contrato con el Barça