Carlos Álvarez ya piensa en el Real Madrid

El jugador del Levante Carlos Álvarez subrayó este domingo la importancia del primer triunfo de la temporada obtenido en Girona por 0-4 y recalcó que el equipo se lo merecía por el trabajo que había realizado desde el inicio de curso.

"Veníamos trabajando mucho las últimas semanas y el equipo se estaba mereciendo ya sacar los primeros tres puntos de la temporada", dijo a los medios oficiales del Levante.

"Es importante que sumemos desde atrás, que todos estemos implicados defensivamente y que nos ayudemos el uno al otro. Eso al final hace que podamos dejar la portería a cero y que estemos más cerca de sacar las victorias que tanto buscamos", agregó.

Carlos Álvarez se mostró encantado por haber participado con uno de los goles del triunfo del Levante en Girona y admitió que estrenarse como goleador en Primera es "un sueño".

"Desde pequeño llevaba buscando poder hacer un gol en Primera. Esperemos que sean muchos más, pero lo más importante es el equipo, que todos nos podamos ayudar aportando nuestro granito de arena y, a raíz de ahí, formemos un gran bloque y sigamos creciendo a pasos agigantados", explicó.

Pensando en el Real Madrid

El jugador andaluz también se refirió al encuentro de este martes ante el Real Madrid en el Ciutat de València. "Es importante que la afición esté con nosotros y estoy seguro de que va a haber un ambientazo. Tenemos que salir a pelear cada partido como si fuese el último, a dejarnos hasta la última gota de sudor", indicó.

Vía: Superdeporte