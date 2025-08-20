Carlos Álvarez estará contra el Barcelona

El estreno liguero del Levante en Mendizorroza tuvo un sabor amargo. Una derrota por dos goles a uno que supuso empezar con el pie izquierdo LaLiga 25/26, aunque el equipo de Julián Calero tenía a más del 30% de la plantilla sin estar en plena forma. Ahora, parte de estos problemas físicos se disipan de cara a la segunda jornada y el equipo tendrá más alternativas para enfrentarse al Barcelona.

Refuerzos fuera de combate

Con 17 jugadores con ficha del primer equipo se presentó el Levante a la jornada uno de LaLiga. Los ausentes: la gran mayoría de los refuerzos estivales. Tan solo Víctor García, Manu Sánchez y Toljan —autor del único tanto levantinista— fueron de la partida, y Matías Moreno permaneció en el banquillo aguardando su turno. Ni Olasagasti, ni Matturro, ni Arriaga estuvieron disponibles para el encuentro. Además, la estrella del ascenso, Carlos Álvarez, tampoco pudo ser alineado en el once titular.

El de Sanlúcar la Mayor no se esperaba para el primer compromiso oficial del cuadro granota. Sin embargo, el trabajo del ‘24’ durante la pretemporada del Levante le ha permitido estar en la dinámica del equipo desde el comienzo de la competición. Ahora, Carlos Álvarez entrena de forma progresiva con el grupo y tiene opciones reales para ser de la partida ante el Barça, en el Ciutat de València. Lo cierto es que el ‘pelusa’ es una pieza fundamental para Julián Calero; un jugador que acapara el grueso de las acciones ofensivas del equipo, por lo que tan pronto como esté recuperado, Calero contará con él para ser titular.

Dudas sin resolver

Por su parte, algunos de los nuevos fichajes como Jon Ander Olasagasti, Kervin Arriaga, Goduine Koyalipou o Alan Matturro siguen entrenándose al margen y vuelven a ser una seria duda para el siguiente compromiso liguero. Solamente el último podría llegar al encuentro, aunque cuesta creer que será alineado en el once. Para más inri, cabe recalcar que estos jugadores ni siquiera han sido inscritos en LaLiga por el club, por lo que sería otra tarea pendiente en caso de querer tenerlos como opción para el choque.

Recuperación clave para el Levante

Aunque el Levante sigue lidiando con bajas sensibles que condicionan su once inicial, el cuerpo técnico al menos podrá contar con una noticia positiva de cara al exigente compromiso de este sábado frente al Barcelona. Carlos Álvarez da señales de estar listo para volver tras superar sus problemas de pubalgia. El mediapunta se va incorporando a la normalidad de sus compañeros y, si no hay contratiempos, podría formar parte del once titular o, en su defecto, sumar minutos de calidad saliendo desde el banquillo. Su regreso representa un impulso importante para el Levante, que necesita recuperar variantes ofensivas ante un rival de máxima exigencia.