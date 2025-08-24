Calero sigue esperando los refuerzos

A pesar de la dureza de la derrota contra el FC Barcelona, Julián Calero reforzó en su discurso el rendimiento, el esfuerzo y el tesón de sus jugadores, que pusieron contra las cuerdas al vigente campeón de LaLiga y estuvieron cerca de llevarse un triunfo que hubiese dado un espaldarazo moral enorme al equipo y a la afición en el regreso a Primera División. La buena imagen contra un equipo de mucho nivel, no obstante, no impidó al preparador madrileño insistir en que espera refuerzos antes del cierre de mercado.

Y es que el entrenador del Levante UD sabe que el reto de la permanencia va a requerir de veteranía, de variedad de perfiles y de profundidad de banquillo. En la rueda de prensa posterior al choque contra el cuadro culé, de hecho, no quiso dejar pasar la oportunidad de reclamar esas contrataciones: "Lo sabe la dirección deportiva. Tenemos que completar el equipo y hay varias posiciones a mejorar. Ya lo sabéis: portería, centro del campo y arriba". Claro y directo por parte de Calero.

Otro atacante además de Losada

Íker Losada, cedido por parte del Real Betis, ayuda a mejorar una delantera que requiere de un perfil más. El Levante quiere un '9' más para su equipo que le dé presencia en área, capacidad para jugar de espaldas y potencia a la hora de atacar el espacio, complementando la nómina de delanteros que tiene en sus filas.

Portería

Otra parcela que el club quiere reforzar a toda costa es la portería. Calero está contento con Pablo Campos, pero no esconde su intención de contar también con un perfil más veterano para la Primera División: "Pablo está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, pero necesitamos reforzarnos. No podemos estar con tres porteros, Alfonso va a salir. La idea es traer un portero experto. Han salido tantos nombres que he perdido la cuenta, pero la idea es traer a un veterano", señalaba el técnico.