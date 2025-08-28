Calero hace fuerza para retener al héroe del ascenso: "Voy a empujar todo lo posible para poder quedármelo"

El Ciutat de València pasa las horas en vilo ante la posible salida de Carlos Álvarez, con el Benfica trasladando un fuerte interés y con otros equipos del Viejo Continente andando tras la pista del héroe del ascenso a Primera División. El posible traspaso del ‘24’, con un Levante solicitando el pago de la cláusula (25 millones de euros), trastocaría los planes deportivos de una dirección deportiva que, de producirse la salida, se vería obligada a maniobrar. No obstante, Julián Calero, que desde su llegada a Orriols, ha visto cómo se le escaparon dos futbolistas de gran calado como Andrés García y Giorgi Kochorashvili, se niega a perder a otra pieza en su esquema. Y eso que se repuso de ambas ‘fugas’ dotando a su equipo de las herramientas necesarias para subir a la élite, pero el técnico levantinista, consciente de las dificultades de la temporada, quiere tener a los mejores a su disposición. Hará todo lo que esté en su mano para retenerlo.

Calero aseguró en rueda de prensa que Carlos Álvarez, “desde la perspectiva mental, está muy ilusionado aquí. Plenamente centrado en lo que depende de él. Lo demás, que lo deje para los clubes, agentes, representantes… Como esto es imparable, un jugador se puede marchar con la temporada empezada. No sé cómo está la situación, pero sé que está preparado. Que suceda lo que tenga que suceder. Voy a intentar empujar para quedarme con el jugador". Pese a ello, el entrenador del Levante sabe que será una tarea difícil ya que “el pez grande se come al pequeño” No en vano, el madrileño se siente orgulloso de ver cómo, desde que aterrizó en Orriols, jugadores que han pasado por su libreta táctica ha dado el salto a grandes clubes europeos: Andrés García al Aston Villa, Giorgi Kochorashvili al Sporting de Portugal… y quién sabe si Carlos Álvarez al Benfica. Puede pasar de todo hasta el cierre del mercado.

“Poco puedo hacer. Quiero que mis jugadores se queden conmigo. No pude parar lo de Kocho o lo de Andrés. El valor de los jugadores se ha multiplicado y eso nos hace sentirnos orgullosos. Eso es síntoma de que las cosas se están haciendo bien. El pez grande se come al pequeño, y es lo que hay. Intentamos poner soluciones y sobreponernos. No queremos que pase, pero buscaremos soluciones. No me voy a lamentar de nada. Quiero que acabe el mercado para quedarme con el grupo de jugadores con los que voy a trabajar”, comentó Julián Calero en rueda de prensa. No obstante, el Levante, a no ser que pierda a una pieza tan importante sin tiempo para maniobrar, no se quedará de brazos cruzados. Irá con todas sus armas al mercado para encontrar un recambio. “Cualquier futbolista que salga tiene que ser reemplazado, salvo con los que no cuentas. Estamos con dos jugadores por puesto. Tenemos un ramillete muy grande por si nos pasan cosas. Pocas quejas, este es nuestro mundo y nuestro contexto”.