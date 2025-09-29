Calero alcanza los 50 partidos al frente del Levante UD

El entrenador madrileño Julián Calero alcanzó el pasado sábado en Getafe los cincuenta partidos oficiales al frente del Levante, club que dirige desde verano de 2024.

Con un empate a uno ante el Getafe, el Levante de Calero se queda con 5 puntos en la décimo cuarta plaza de la clasificación y, de momento, fuera de los puestos de descenso.

En estos 50 partidos, 49 de Liga y uno de Copa del Rey, Calero presenta un balance de veintitrés victorias, quince empates y doce derrotas.

Con estos cincuenta partidos en el banquillo, Calero se coloca, empatado con Carlos Simón y José Martínez, como el vigésimo entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Levante.

El preparador, de 54 años, debutó con el Levante el 18 de agosto de 2024 con una victoria ante el Sporting en Gijón y su último partido fue el del pasado martes ante el Real Madrid, que se saldó con una derrota en casa por 1-4.

COMUNICADO OFICIAL

Julián Calero cumplió el pasado sábado ante el Getafe CF 50 encuentros al frente del banquillo del Levante UD. Un recorrido en el club levantinista cargado de ilusión, trabajo y esfuerzo que le ha permitido devolver al equipo a LALIGA EA SPORTS y cumplir su sueño de dirigir en la máxima categoría del fútbol español.

El 8 de junio de 2024 se oficializaba la incorporación de Julián Calero como entrenador del Levante UD. El técnico granota aterrizó en el club de Orriols con un mensaje directo que buscaba devolver la ilusión y la confianza a los levantinistas: “Todo va a salir bien”. Durante la temporada, equipo y afición fueron uno y su comunión fue clave para luchar por un único objetivo, regresar a Primera División. Unos meses más tarde, el 25 de mayo de 2025, Julián Calero cumplió su promesa con el ascenso a la máxima categoría de manera directa y, además, una semana después, el equipo se proclamó campeón de LALIGA HYPERMOTION.

El encuentro disputado el pasado sábado en el Estadio Coliseum frente al Getafe CF fue especial para el técnico granota al alcanzar la cifra de 50 partidos al frente del Levante UD. Este medio centenar de encuentros se reparten en 49 compromisos de la competición liguera y 1 de la Copa SM El Rey, con un balance de 23 victorias, 15 empates y 12 derrotas.

Más allá de las cifras, su mayor éxito ha sido el de devolver la ilusión al levantinismo viendo a su equipo competir en la élite y peleando juntos por consolidarse en la máxima categoría.

Vía: Superdeporte