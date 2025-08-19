La caldera de Orriols invoca al espíritu del ‘matagigantes’

El Ciutat de València, en medio de la ilusión que produce el regreso a Primera División, se prepara para abrir el telón de una nueva campaña en casa. La afición levantinista activa la cuenta atrás para volver a ver a los héroes que con su esfuerzo, trabajo y dedicación escribieron con letras de oro una de las páginas más doradas y emocionantes en la historia del club. La élite del fútbol español es un camino de muchísimas emociones, donde la ilusión siempre será permanecer en el contexto en el que compiten los mejores y, por qué no, desafiar a los grandes equipos de la categoría. Sin embargo, el coliseo de Orriols, cuyos cimientos retumban cada vez que el Levante entra en acción, sabe de primera mano no solo lo que es plantar cara a los combinados más poderosos, sino también lo que es hacerles sufrir, hasta el punto de tumbarlos. La Primera División etiquetó a ese equipo como el ‘matagigantes’ y, después de tres años de penumbra en las catacumbas de Segunda, el Levante reta a su primer adversario de alta envergadura: el FC Barcelona.

Orriols sueña con que su regreso a la máxima categoría no transcurra como en su última vez, en la que una primera vuelta de competición sin victorias en el casillero granota, una inestabilidad a nivel interno, que se llevó por delante a dos entrenadores y una dirección deportiva, y una segunda ronda competitiva en la que, por momentos, se creyó en el milagro de la salvación, pero que terminó en el descenso que atormentó al Ciutat de València desde 2022 hasta el 25 de mayo de 2025. No obstante, incluso en uno de los años más tormentosos en clave levantinista, el Levante puso en dificultades a Real Madrid (3-3), Atlético de Madrid (2-2) y FC Barcelona, próximo rival, que tuvo que sudar de lo lindo para salvar tres puntos en el último suspiro del partido (2-3). Por ello, el templo de Orriols, después de ser el fortín sobre el que el conjunto de Julián Calero sumó los puntos suficientes para ascender a Primera División, se prepara para recuperar la mística que, además de generar temor e infundir un respeto incalculable, dio paso a vivir noches inolvidables.

El Levante sueña con que el partido del sábado contra el Barça traiga un recuerdo imborrable en la memoria de los granotas. No solo es volver, sino también mirar de frente a los mejores, en el lugar donde juegan futbolistas dotados técnica y tácticamente. No en vano, si el Ciutat tiene la etiqueta de estadio duro y hostil para los adversarios, es porque hay precedentes que lo demuestran. De hecho, el Barça pisará Orriols consciente de que es un campo que no se le dio bien durante la última etapa del Levante en Primera. Una derrota abultada en 2018 (0-5) es la mancha de una dinámica en la que los granotas les arrebataron el invicto a los culés en un partido memorable (5-4), remontaron un 0-1 en contra en siete minutos enloquecedores (3-1), rascaron un empate en plena pandemia para limitar las opciones de título liguero de los catalanes (3-3) y, pese a caer derrotados en el último segundo, murieron de pie después de un ejercicio de valentía y orgullo, en el que su situación clasificatoria no fue una excusa para mirarle a los ojos a todo un FC Barcelona. Tres años más tarde, el Ciutat de València abre sus puertas en Primera División con un duelo que hace temblar a cualquier mortal. Parar a los Lamine Yamal, Raphinha, Pedri y compañía no será fácil, pero el coliseo de Orriols ya se prepara para invocar el espíritu del ‘matagigantes’.