El Benfica se clasifica para la Champions League... con Carlos Álvarez en el horizonte

El Benfica ya tiene a su disposición el montante económico que necesitaba para abordar la negociación por Carlos Álvarez, futbolista del Levante por el que lleva tiempo interesándose tras haberle hecho un seguimiento durante los últimos meses. El club de Lisboa ingresará un total de 18,62 millones de euros después de acceder a la fase liga de la Champions League con su victoria frente al Fenerbahçe, correspondiente a los playoff de clasificación para el torneo de las estrellas. Una cantidad que supone un impulso para la economía de ‘As Águias’ y que abre un nuevo contexto en su mercado que podría salpicar en Orriols.

Según datos recogidos por el diario ‘A Bola’, el triunfo del Benfica frente a los pupilos dirigidos por José Mourinho supondrá una inyección de casi 20 ‘kilos’, que serán transferidos por parte de la UEFA el 19 de septiembre tal y como indica el diario portugués. Cada victoria durante la liguilla previa a las rondas eliminatorias significará un beneficio de 2,1 millones de euros, mientras que los empates tendrán un retorno de 700.000. No obstante, las cifras que baraja la máxima competición continental importan poco en un Levante que afronta unos últimos días de mercado llenos de curvas y en el que corren el riesgo de perder no solo a su estandarte, sino también al héroe que les catapultó a Primera División con su golazo en Burgos.

SUPER informó en exclusiva durante la noche del lunes que el Benfica-Fenerbahçe marcaría un antes y un después en las profundidades del estadio da Luz de Lisboa, debido a que los ingresos económicos por entrar en Champions darían un empujón a las operaciones que desean abordar antes del 1 de septiembre, al igual que no existió ninguna oferta sobre la mesa de negociaciones del Ciutat de València más allá de un interés considerable por parte de los lisboetas. A pesar de ello, Héctor Rodas, un día más tarde de que estallase la noticia y frente a los medios de comunicación presentes en Orriols, aseguró que "no hay necesidad de vender a su jugador franquicia" y que "el Levante, en principio, se remite a la cláusula" de rescisión que, con el ascenso a la élite del fútbol español, subió a 25 millones de euros. Y, actualmente, sigue sin haber una propuesta en firme.

Una cifra que pone en valor el talento, el nivel, el estatus y la categoría del ‘24’, pero que pasa a ser un poco más accesible para el Benfica tras clasificarse para la fase liga de la Champions League. Era el impulso que le faltaba y ahora lo tiene en su mano para atacar una operación que mantiene expectante al levantinismo. Mientras, Carlos Álvarez, feliz y orgulloso de representar al Levante, se mantiene al margen del ruido, aunque consciente de que se avecinan días ajetreados en Orriols.