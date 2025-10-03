Se avecina un problemón para el Levante UD

LaLiga ha empezado con la incertidumbre habitual y con varios equipos buscando acomodarse en la tabla respecto a sus objetivos finales. Mientras que el Girona todavía no conoce la victoria y los 'europeos' Celta de Vigo y Rayo Vallecano se encuentran rondando los puestos de descenso, otros como el Levante UD van tratando de sembrar puntos que les den la tranquilidad a medio y largo plazo.

Los de Calero acumulan sólo 5 puntos de 21 posibles, pero lo cierto es que llevan 11 goles a favor, lo que les convierte en el quinto equipo más anotador de LaLiga. Los goleadores están claros y es que son dos los jugadores granotas que campan en la zona alta de la tabla de 'pichichis'. Iván Romero y Etta Eyong llevan cuatro cada uno. Importa más cómo termina que como empieza y aquí puede surgir un problema: la Copa África.

Etta Eyong tiene sólo 21 años, pero ya es una de las sensaciones de LaLiga. El delantero del Levante UD, canterano del Cádiz y con pasado reciente del Villarreal CF, tiene muchas papeletas de participar en la próxima Copa África tras ser incluido en la prelista. Hay competencia, pero sus números dejan claro que no pueden prescindir de él bajo ningún concepto. Para la convocatoria del siguiente parón internacional, el levantinista será llamado a filas para medirse a Mauricio y Angola en lo que sería su debut con Camerún.

El torneo dura prácticamente un mes para los finalistas, ya que arranca el 21 de diciembre con el Marruecos - Comoras y termina el 18 de enero. Camerún, siempre candidata a todo, debuta el 24 ante Gabón antes de medirse con la peligrosa Costa de Marfil y la asequible Mozambique. Todo lo que no sea superar la fase de grupos sería un rotundo fracaso.

Otros internacionales del Levante UD

Ryan se marchará el próximo parón de selecciones con Australia, mientras que Kevin Arriaga hará lo propio con Honduras. El guardameta se medirá ante Canadá y EEUU, mientras que el segundo frente a Costa Rica y Haití.

Vía: Superdeporte