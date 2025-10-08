Un aval decisivo para el fichaje de Etta Eyong

En el Ciutat de València van haciéndose a la idea. Karl Etta Eyong (Camerún, 2003) recibió - meritoriamente - la primera llamada de Camerún en esta segunda ventana FIFA para enfrentar a Islas Mauricio (8 de octubre) y Angola (13 de octubre), choques correspondientes al clasificatorio para el Mundial 2026, y todo apunta a que estará presente en una AFCON que empieza el próximo 21 de diciembre y acaba el 18 de enero de 2026. Todo un 'problemón' para Julián Calero, que no tendrá más remedio que prescindir de los servicios de uno de sus futbolistas insignia.

Tanto él como Carlos Álvarez se están echando el Levante a sus espaldas. Ellos dos fueron, precisamente, los goleadores granotas en el Carlos Tartiere. Por ello la más que probable ausencia del ex del Villarreal pesará una barbaridad en un equipo que marcha decimotercero y sacó adelante duelos directos ante Girona, Getafe u Oviedo.

De récord en récord

Etta Eyong, a quien le "dijeron claramente que no iba a tener minutos" en el Villarreal, escogió a un Levante en el que está como pez en el agua. Suma ocho contribuciones de gol en ocho encuentros: gol ante el Oviedo, asistencia contra Girona y Celta - con el Villarreal -, gol al Betis, gol y asistencia ante el Girona, gol frente al Real Madrid y gol al Oviedo - con el Levante -. Es, por cierto, el primer jugador en marcarle al mismo equipo con dos clubes distintos en la temporada 2025/26.

De ahí que su valor de mercado haya sufrido un crecimiento meteórico de 15 millones. De cinco a 20 'kilos'. Convirtiéndose, así, en el segundo futbolista más tasado de la historia del club granota - empatado con Enis Bardhi -, solo por detrás de José Campaña (25M). El ariete camerunés, de hecho, confirmó en 'Sin Tregua Radio' que "estaba en su cabeza" intentar representar a España - previa obtención del pasaporte español - "si no me llamaba mi país".

Un esfuerzo de cinco millones

El Levante apostó por su fichaje y no se equivocó: abonó tres millones de euros para adquirir el 100% de sus derechos en la recta final del mercado. Y si hay un nombre propio que debe llevarse algún tipo de reconocimiento ese es José Danvila, consejero delegado del Levante UD, cuyo aval de cinco millones de euros fue clave para poder inscribirle.

"La prioridad es mantener al club en Primera División, esta es una decisión estratégica. Para ello hay que tener a los mejores jugadores, como Carlos Álvarez y Etta Eyong, por eso decidimos no vender al primero y avalé con 5 millones de euros al segundo para poder incribirle", explicó en el encuentro ante los medios de comunicación del pasado martes, donde se detalló el plan de reestructuración de pagos que el club presentó en marzo ante el Juzgado de lo Mercantil nº1 de València. Lo avalaría "una y mil veces para que el Levante se mantenga en Primera División", remarcó.