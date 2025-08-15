Alavés y Levante se estrenan con muchas incógnitas

El Deportivo Alavés y el Levante se estrenan este sábado (21.30h) en LaLiga 2025/26 con un duelo en Mendizorroza cargado de incógnitas que se ha retrasado por las altas temperaturas previstas.

Los vitorianos han tenido una pretemporada irregular con más cambios de los esperados en una plantilla que sigue tomando forma y que falta por apuntalar con alguna incorporación.

Aunque el técnico argentino Eduardo 'Chacho' Coudet tiene perfilado su ‘once’, la duda está en los jugadores que formarán la defensa de un Alavés que tiene la duda de Hugo Novoa por molestias en el tobillo.

Con Antonio Sivera, Facundo Garcés, Antonio Blanco y Mariano Díaz como fijos en cada línea, el técnico argentino completará su equipo después de una pretemporada cargada de pruebas y movimientos tácticos que recuerdan a la temporada pasada. Carles Aleñá, Carlos Vicente, Pablo Ibáñez y Jon Guridi apuntan a la medular.

En defensa, según las pruebas de los últimos duelos, Víctor Parada o Moussa Diarra acompañarán a Facundo Garcés, mientras los laterales serán para Nahuel Tenaglia y Jonny Otto.

Inscripciones 'in extremis'

El Levante, por su parte, regresa a Primera tras su descenso de 2022 y lo hace tras haber logrado de la mano de Julián Calero un brillante ascenso como campeón de LaLiga Hypermotion. Además del éxito deportivo, subir supuso para el club valenciano un balón de oxígeno en una situación económica muy complicada.

El equipo valenciano ha aprovechado su condición de conjunto de Primera para lograr las cesiones de los defensas Matturro, Matías Moreno y Manu Sánchez y también la del delantero Koyalipou. Con un coste no muy elevado incorporó traspasados a los centrocampistas Arriaga y Olasagasti y llegaron libres tras acabar sus contratos los laterales diestros Koljan y Víctor García.

Pese a que las inscripciones se han realizado con cuentagotas, el técnico Julián Calero se mostró convencido de que los dieciocho jugadores de la primera plantilla que tiene disponibles estarán apuntados para que pueda disponer de ellos.

El gran condicionante para sus planes serán los problemas físicos, pese a que a última hora ha podido recuperar a Carlos Álvarez, que arrastra una pubalgia desde el inicio de la pretemporada y a Moreno, aunque no está claro si tienen fondo para el once.

En cambio, no podrá contar seguro con el portero Alfonso Pastor, con un problema en un dedo, y con Koyalipou, por un esguince, y en principio puede que tampoco con Olasagasti, Matturro y Arriaga por problemas musculares.

Alineaciones probables

Alavés: Sivera; Tenaglia, Diarra o Parada, Garcés, Otto; Blanco, Ibáñez; Vicente, Aleñá, Guridi; y Mariano.

Levante: Campos; Dela, Elgezabal, Brugué, Romero, Pablo Martínez, Manu Sánchez, Cabello, Morales, Rey y Toljan.

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité Riojano).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 21:00