Matías Prats, sobre el fichaje de Morata por el Leganés: "El jugador más criticado y apaleado del fútbol español ha rechazado ofertas millonarias para jugar en segunda"

Álvaro Morata ya tiene nuevo destino. El delantero jugará esta temporada en el Club Deportivo Leganés después de llegar cedido con opción de compra por el Como italiano. El ex del Real Madrid decidió rechazar propuestas de otros equipos para volver a vivir en Madrid. "La oportunidad que me está dando el Leganés es fantástica. Me alegro de volver a estar en casa, tengo muchísimas ganas", reconoció.

El fichaje de Morata por el Leganés sorprendió a todos, debido a que el delantero todavía tiene nivel para competir en una división superior, como podría ser LaLiga. Sin embargo, el delantero ha preferido bajar al barro con el objetivo de ascender a la máxima categoría del fútbol español.

Uno de los periodistas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue Matías Prats, quien fue tajante en su opinión en 'El Desmarque'. "Ya quisieran muchos ser Álvaro Morata", empezó diciendo.

No dudó en decir que "el jugador más criticado y apaleado del fútbol español ha rechazado ofertas millonarias para jugar en segunda división con el Leganes. Así es Morata, hace lo que siente en cada momento".

"Le han llamado chaquetero, torpe, paquete, se han reído de él y mientras la gente le criticaba desde el sofá de casa, él se dedicó a jugar en los clubes más grandes de Europa y a ganar Champions, Ligas, Eurocopa", aseguró.

Morata aterriza en el Leganés: "Ha sido una decisión fácil" / Archivo

El periodista recordó que "ha metido 231 goles. Es el jugador español que más dinero ha generado con sus traspasos", comentó en 'El Desmarque'.

Por esta razón, señaló que "tan malo no será". Asimismo, remarcó que "es buen tipo y, además, en gran parte se habla de la salud mental de los jugadores gracias a él por ser valiente".

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Por último, Prats aseguró que no tiene ninguna duda de que Morata conseguirá el objetivo de ascender a la máxima categoría del fútbol español.