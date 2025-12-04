El Leganés destituye a Paco López tras la eliminación en la Copa del Rey

El CD Leganés ha anunciado este jueves la destitución de Paco López como entrenador del primer equipo tras la eliminación copera de este jueves ante el Albacete (1-2) en Butarque, en la segunda ronda de la Copa del Rey.

El tropiezo en el torneo del KO se suma a una mala dinámica en Liga, con dos derrotas consecutivas que ha dejado al equipo decimooctavo, con los mismos puntos que el Andorra, que marca la zona de descenso.

"Tras la eliminación en Copa del Rey de este jueves y los últimos resultados en la competición liguera, el C.D. Leganés ha tomado la decisión de finalizar su relación contractual con el entrenador del primer equipo, Paco López", dice el comunicado del club madrileño.

En el texto, la entidad pepinera le desea "toda la suerte en su futuro tanto personal como profesional" al ya extécnico.

Paco López llegó a Butarque el pasado mes de junio con el objetivo de liderar el proyecto del regreso inmediato a Primera División tras el descenso. La apuesta, sin embargo, no ha dado el resultado esperado: el equipo nunca ha terminado de encontrar regularidad y en Liga se ha ido alejando de los puestos de cabeza hasta acercarle peligrosamente al fondo de la tabla de LaLiga Hypermotion.

En este contexto, la derrota ante el Albacete ha actuado como detonante. El 1-2 en casa, con la afición claramente descontenta, ha confirmado una situación ya muy delicada para el técnico, que llegaba al duelo copero cuestionado tras la última caída liguera en Zaragoza (3-2).

A la espera de encontrar un sustituto definitivo, el banquillo de Butarque pasa de forma provisional a manos de Igor Oca, entrenador del filial. El técnico vizcaíno, que esta temporada dirige al Leganés ‘B’ y llegó en verano procedente del Sestao River, asume el mando del primer equipo en la "sesión de entrenamiento de este viernes y se sentará el domingo en el banquillo en el duelo de Liga frente al Córdoba C.F. (16.15 horas)".