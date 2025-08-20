Un jugador del Leganés plantea pedir el permiso de paternidad para salir de su club

Situación insólita en el CD Leganés con Juan Cruz. El futbolista de Quilmes ha llegado a un punto de no retorno con la entidad pepinera debido a su deseo de irse de Butarque en este mercado de fichajes, con interés de varios equipos, aunque por encima de todos, Rayo Vallecano y Alavés, de LaLiga EA Sports.

Cruz, tras descender con el Leganés a LaLiga Hypermotion, considera que la mejor opción para su carrera es irse a un equipo de Primera División, pero la entidad madrileña no quiere dejarle ir fácilmente.

Según informa 'Marca', el futbolista acabó descontento con su situación la temporada pasada y tomó la decisión hace semanas. El Leganés se remite exclusivamente al abono de la cláusula de rescisión de 10 millones de euros para acordar su salida, pero son cifras muy altas para los pretendientes, que esperan una rebaja visto el clima de tensión que se vive entre el futbolista y el club, ya que la oferta inicial, principalmente del Rayo, habría sido de unos 5 millones (el Betis ostenta el 40% de los derechos del jugador).

Otros equipos interesados en el hispanoargentino habían sido Mallorca, Osasuna o Celta, además de alguno en Portugal, pero se habrían retirado ya de la puja al ver la inflexión del club madrileño.

Por ahora, Cruz, que entrena con el grupo pero no ha participado ni en la pretemporada ni en el inicio de la campaña, se plantea solicitar al club la baja por paternidad según la misma fuente, algo que nunca ha sucedido hasta ahora en el fútbol español. El extremo será padre en pocas semanas, y podría ser una decisión que desencalle la situación.

Paco López, entrenador pepinero, ha intentado mediar en el caso sin demasiado éxito, expresándole su apuesta por él en el proyecto del ascenso. Por su parte, Íñigo Pérez, entrenador del Rayo, ya habría contactado con el jugador para expresarle su interés. El futbolista, con el ojo puesto en la categoría de oro del fútbol español, ya se plantea decisiones drásticas para forzar movimientos en cuanto a su futuro.