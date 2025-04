Borja Jiménez: "El partido del Girona es el más importante en lo que va de año"

Borja Jiménez, entrenador del Leganés, consideró que el duelo liguero que enfrentará a su equipo contra el Girona en Butarque quizás sea el "más importante" en lo que va de año y mostró el deseo de que puedan tener su mejor día y que den su mejor versión.

"Ojalá ganando mañana al Girona metamos un equipo más en la lucha por la permanencia. Es un partido muy importante, quizás a día de hoy el más importante que hemos tenido en lo que va año. Esperamos tener nuestro mejor día, nuestra mejor versión", declaró en la rueda de prensa previa.

"Hemos hablado bastante de todo lo que puede ocurrir en el partido, de lo que controlamos nosotros tanto a nivel emocional y táctico. Sabemos de la importancia que tiene el partido de mañana. Lo afrontamos como tal; necesitamos sumar de tres. Jugamos con nuestra gente en casa, se está generando un movimiento muy bonito alrededor y esperamos que mañana sucedan muchas cosas de las que nosotros queremos para poder ganar", explicó.

Jiménez reconoce que miran a los rivales: "Creo que si nuestros rivales ganan mañana y nosotros no, la diferencia va a ser muy difícil de recuperar, somos conscientes. Pero primero tienen que ganar ellos; es verdad que ahora en la parte de abajo se han dado resultados un poco anómalos. Y luego que nosotros no ganemos mañana. Y como no contemplo ninguna de esas dos situaciones, estamos centrados en lo que podamos hacer mañana".

"Cuando no éramos tantos ahí metidos, tenía la sensación de que alguno se podía escapar. El Espanyol está haciendo números muy buenos con un portero que para casi todo, el Valencia también está haciendo números de competición europea... los equipos han dado un salto que no sé si era esperado o no, pero han tenido la capacidad de darlo. Nosotros tendremos que igualar algunos de esos números para lograr la salvación. Ellos han apretado, nosotros no y están en nuestro debe", manifestó.

El entrenador opina que entre los factores que pueden ser claves para la salvación está el ser sólidos atrás: "El otro día volvimos a dejar la portería a cero. De cinco de nuestras seis victorias ha pasado y eso para nosotros es muy importante. Me tranquiliza ver cómo están los chicos, como han entrenado hoy a un ritmo muy alto y muy bueno. Y eso me hace tener mucha confianza de cara a mañana; se lo veo en las caras y en los ojos. Mañana es el día de demostrar".

"Estamos dando todo lo que tenemos dentro de nosotros; en el día a día y en los partidos estamos mostrando lo mejor que podemos y sabemos, con más o menos acierto. Estamos intentando mejorar cada día; es el mejor argumento. Cada día defendemos el escudo a muerte. Nosotros todos los días nos dejamos la vida en ello y lo vamos a hacer así hasta el final", señaló.

Y también no dejar escapar puntos en casa: "Puede estar en treinta y nueve puntos. Va a depender de partidos en los que se espera que ni nuestros rivales ni nosotros puntuemos. Estamos en un momento en el que los tres partidos de casa tenemos que contarlos por victorias y si no, tendremos que hacer los deberes fuera. Tenemos que pensar en lo que viene mañana, que es lo más importante, y a partir de ahí esperar y ver qué podemos hacer".