Álvaro Morata, jugador del Leganés: "Podría haber aportado a la Selección en el Mundial, pero para De la Fuente era más fácil si yo no estaba"

"La vida da muchas vueltas... Nosotros por si acaso la vamos preparando", publicó el Club Deportivo Leganés por allá en 2020 después de que Álvaro Morata expresase su deseo de colgar las botas en el Getafe, uno de los clubes de su formación. No esperaban que, seis años después, el delantero jugase cedido en el conjunto pepinero hasta final de temporada. Curiosamente, el campeón de Europa en 2024 se retirará habiendo vestido la camiseta de los cinco principales clubes madrileños: Real Madrid, Atlético de Madrid, Leganés y Getafe.

Es el fichaje estrella de un proyecto que sueña con el regreso a Primera, uno de los motivos, además del de volver a su Madrid natal, que le hicieron aceptar la propuesta de Butarque: "Es un proyecto con muy buena pinta y desde que firmé yo aquí, hay muchos jugadores que se han interesado por el club y que me preguntan. Yo tampoco me esperaba esta repercusión mediática. Es un club que me encanta como está haciendo las cosas, la gente que trabaja y el ambiente que se respira en el estadio", reconoció a 'El Larguero'.

Morata, que está de regreso en España tras dejar el Atlético en 2024 para fichar por el Milan y pasar por el Galatasaray y el Como, dejó claro que no solo ha fichado por el Lega para jugar en Madrid. "He pasado unos años complicados, pero ahora estoy feliz y creo que eso se nota. Hasta disfruté de un viaje, camino a Canarias, que hace unos años me habrían dado mucha más pereza. Simplemente es disfrutar de las cosas cotidianas", explicó.

Morata, en su debut con el Leganés / Quique Curbelo / EFE

El Leganés le ha devuelto la ilusión a un futbolista que "hacía tiempo que no disfrutaba tanto". "Meter 20 o 30 goles no me iba a cambiar la vida, pero igual subir a Primera con este equipo sí", reflexionó. Y confirmó que "he cambiado el Leganés por algún proyecto de Champions", aunque para él 'su' Champions "es tomar una decisión que yo considero valiente".

"Imagínate, arrancas un Mundial y empieza a decir todo el mundo que qué pinto yo allí. Mejor evitar ese ruido"

Internacional 87 veces con la Selección, compartió sus impresiones tras ver a los de Luis de la Fuente conquistar la segunda estrella en Nueva York/Nueva Jersey: "Me habría flipado estar en el Mundial. Pero fui a Nueva York casi sintiéndome parte, por ver a muchos jugadores que empezaron a ir a la Selección conmigo. Puedes pensar qué habría pasado si el año hubiera sido diferente, pero no vale de nada".

Admitió tenerlo clara su ausencia antes de conocerse la lista del seleccionador: "Somos personas y al final una parte de ti tiene ilusión de que te lleve, siempre hay esperanza. Y creo que podría aportar al grupo, para hacer buena dinámica, pero también para el míster iba a ser más fácil si yo no estaba. Imagínate, arrancas un Mundial y empieza a decir todo el mundo que qué pinto yo allí. Mejor evitar ese ruido. Y Borja y el resto de delanteros también lo merecían. Lo del nivel de Oyarzabal yo siempre lo he dicho, igual que lo de Ferran. Metió el gol que me habría gustado meter a mí y me alegré muchísimo por él", aseguró.

Contó que Luis de la Fuente le llamó para comunicarse que no iba al Mundial y que lo agradeció: "Creo que fue incluso antes de la prelista. Le dije que lo entendía perfectamente y les deseé toda la suerte del mundo. Lo único que no cumplió su promesa conmigo, porque me dijo que si era campeón iba a salir a caballo con la Copa en la mano... Igual todavía está a tiempo [risas]".

Morata levantó la Eurocopa del 2024 como capitán de España / EFE

"Eso de que Rodri y Pedri no pueden jugar juntos son tonterías"

Rodri deslumbró en su primera titularidad con el Barcelona. El mejor mediocentro del mundo y MVP del Mundial acabó con cualquier debate posible y demostró ser el complemento perfecto para Pedri y Fermín. Morata, además, tenía claro que acabaría vistiendo de azulgrana: "Yo si hubiera tenido que apostar, habría dicho que acababa en el Barça. Pero sin información confidencial, eh. Creo que es el sitio donde más encaja y donde conoce a más compañeros".

'Masterclass' de Rodri ante el Valencia / Dani Barbeito / SPO

Y se mostró contundente respecto a todo el ruido que se ha llegado a generar por su posible incompatibilidad con Pedri: "No veas si han dado espectáculo juntos, eso de que no pueden jugar son tonterías..."

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