La advertencia de Morata al médico del Leganés: "Te reviento"

Ha sido una de las bombas del mercado de fichajes. El Club Deportivo Leganés cerró la incorporación de Álvaro Morata, que llega cedido procedente del Como italiano, donde no iba a gozar de minutos, tal y como le aseguró Cesc Fàbregas a principios de la pretemporada. El delantero rechazó propuestas superiores, prefiriendo volver a vivir en Madrid.

En la presentación, el exjugador del Atlético de Madrid quiso dejar claro que "la oportunidad que me está dando el Leganés es fantástica", asegurando que "me alegro de volver a estar en casa". El objetivo que tiene entre ceja y ceja es ayudar al equipo pepinero a base de goles, con el deseo de ascender a la máxima categoría del fútbol español.

El inicio de temporada del Leganés está siendo excelente, ya que ha logrado sumar siete puntos de nueve posibles. El debut fue contra el Girona, ante el que se le escapó el triunfo en el minuto 90, pero en su segundo partido logró una gesta al ganar al Real Oviedo en el Tartiere con un jugador menos desde el minuto 23. En el último encuentro que disputó contra el Eldense consiguió la victoria gracias a un tanto de Atienza en el tiempo de descuento.

A todo ello hay que sumarle la incorporación de Morata, que podría tener sus primeros minutos ante Las Palmas. Sin embargo, Rubén Albés podría ir introduciéndolo poco a poco en el equipo, ya que el delantero debe adaptarse al estilo de juego del conjunto pepinero.

Morata aterriza en el Leganés: "Ha sido una decisión fácil" / Archivo

Ayer, el Leganés compartió a través de su cuenta de YouTube cómo fueron las primeras 48 horas de Morata como futbolista del conjunto pepinero.

Uno de los momentos más comentados fue cuando visitó al servicio médico del club, donde aseguró que tenía los resultados médicos en su móvil. "Los tengo, los tengo yo".

El delantero español Álvaro Morata posa este viernes con la camiseta del Leganés. / EFE/SERGIO PEREZ

En ese instante, Andrés Pardo, director deportivo del Leganés, le dijo: "Mándamelas a mí si quieres y ya se las reenvío yo. Y ya si quieres míralas, y si necesitas algo, nos dices".

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El médico del Leganés no desaprovechó la oportunidad para vacilar al futbolista: "Si hecho para atrás el fichaje, ¿qué hacemos?". Una pregunta que Morata encajó de manera irónica. "Te reviento". La respuesta desató la risa entre los presentes.