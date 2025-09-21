La voz de Luis García y el grito de Jonathan Viera: "Vamos carajo que somos la UD Las Palmas"

Una descarga de adrenalina y la charla que hacía falta para lograr la victoria. Unas simples palabras que sirvieron para cambiar la mentalidad de un equipo que estaba perdido y la presencia del capitán sobre el terreno de juego. El sábado en Butarque se alinearon los astros para que todo saliera bien. Para que la UD Las Palmas consiguiera la segunda victoria consecutiva y que tanto el vestuario como la afición se animaran a creer.

Todo ocurrió en el descanso. La voz de Luis García y el grito de Jonathan Viera que encendió a todo un vestuario con una frase que recaló en el grupo: «Vamos carajo que somos la UD». Fue la intrahistoria de una reacción mágica, esa que hizo a los amarillos despertar del coma para volver a disfrutar con el balón en los pies. Y esta vez no solo hubo un protagonista sino dos: el capitán y el técnico, que se colgaron la mochila a la espalda para cambiar la situación.

Luis García encendió la caseta con un discurso pausado. Fue bajo un tono paternal, dejando a un lado las broncas y los reproches. Porque en ese momento, con un 0-0 en el marcador, lo que menos hacía falta eran críticas en un once que lo había intentado pero que no le daba. La guardia pretoriana se había caído con la ausencia de Enrique Clemente por molestias, y Mika tuvo que hacerse el fuerte en una posición que este curso todavía no había probado.

Un antes y un después

Sobre el verde estaba la figura de Álex Suárez, que hizo de capitán durante la primera mitad, pero aun así la UD estaba vacía y sometida a un Leganés que quería hacer daño. Entonces García movió fichas. Dio descanso a un Iván Gil que había cumplido y apostó por el que hasta entonces no ha fallado: Jonathan Viera. El 21 cogió las riendas, se colocó el brazalete de capitán y tiró de pasión en una arenga que marcó un antes y un después en Leganés.

Jonathan Viera demostró que sí es capaz de hacerlo. Es capaz aunque todavía queden 36 jornadas para que todo acabe y se decida el destino de la UD. Lo es porque ya lo ha demostrado las veces que ha salido al terreno de juego este curso, y también porque su presencia causa un respeto añadido tanto en el vestuario como en el verde con el rival. No es fantasía, porque ayer quedo retratado.

Mejor físicamente

Un capitán que en Butarque hizo de segundo entrenador, que puso calma e hizo de brújula para conseguir la victoria, aunque él prefiera no echarse flores. «Era un partido complicado. Tenemos un equipo muy joven, estos partidos se nos van a dar mucho y de estos duelos hay que aprender», expresó al finalizar el partido, antes de que el técnico ovetense se rindiera a su figura: «Ha hecho un partido extraordinario. Físicamente está mejor».

Defendiendo el escudo de su equipo y con su gente, Viera nunca ha dudado de su potencial. Será que llevar la elástica amarilla le da superpoderes. La celebración al gol de Ale García lo corrobora, porque el 21 se dirige a Marvin, le dice algo y acto seguido tensa el puño y celebra con rabia, antes de correr hacia el protagonista de abrir la lata en el marcador y señalarle. El mago de La Feria sabía que el gol iba a llegar, pero hacía falta un poco de calma y templanza. Y de eso Viera tiene mucho.

Del 21 que se marchó por la puerta de atrás en diciembre del 2023 al que el sábado levantó a la UD en Butarque ha llovido mucho. Entre medias, equipos como el Almería, el Khor Fakkan de Arabia o el Johor DT de Malasia le hicieron madurar como persona y también como futbolista. «He cumplido años, soy más maduro y estuve un año y medio fuera, eso te hace ver las cosas diferentes. Te brindan otra perspectiva», aseguró en una entrevista a inicio de pretemporada con este medio.

El regreso perfecto

Primero como revulsivo y después adoptando el papel de capitán y entrenador, Viera volvió a hacer de las suyas en el verde. Volvieron los aplausos tímidos el pasado fin de semana en el Estadio de Gran Canaria cuando entró al terreno de juego, y en Butarque volvió a escuchar a la afición desplazada corear su nombre. El regreso perfecto para un capitán sueña con devolver a la UD a Primera División y que en estas primeras jornadas se ha dejado la piel por el escudo.

Una arenga mágica con la ayuda de Luis García que logró una descarga de adrenalina en el grupo y que remó a una victoria en Butarque 20 años después. «Vamos carajo que somos la UD».

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas