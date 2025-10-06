El volcán de las 18.413 lágrimas de la UD Las Palmas por Kirian: "No lloraba así desde el nacimiento de mi hija"

Minuto 76 y ya nada será lo mismo. El terremoto de las 18.413 lágrimas. Kleenex amarillos. Lo vivido anoche en el Gran Canaria, con la vuelta de Kirian Rodríguez a los terrenos de juego 244 días después tras superar un segundo cáncer, cambia la concepción del deporte. El '20' de la UD Las Palmas recibió una ovación de 88 segundos de duración y luego dio 33 toques al esférico. Además, participó en la creación del córner de Viera que brindó el tanto a Barcia. En esa acción (85'), el Cádiz contaba con un jugador menos al retirarse Caicedo.

"No lloraba así desde el nacimiento de mi hija Lorena", apostilla el abonado Juan Galván, que vivió la salida de Kirian desde la Curva. La despedida de Setién, el adiós de Pimienta, los dos ascensos...Todos están por debajo en la relación a la emotividad de la vuelta del '20'. Para Alexis Alemán, otro ilustre de grada, fue un capítulo "con todos los ingredientes, la vuelta de Kiri, la victoria, el tanto de Barcia, la asistencia de Viera...No faltó de nada", valora este reconocido 'vierista'

Mientras el jugador cadista trataba de regresar para no dejar a la retaguardia de Garitano en inferioridad, el colegiado Dámaso Arcediano le instó a hacerlo desde el centro del campo. Contra diez, Barcia voló sobre Kovacevic con el balón teledirigido de Viera y así se gestó la celebración del alma. Un tanto para Kirian y el saludo marcial entre el zaguero vigués y Recobita.

Kirian dejó un pase interior a Jeremía de puro caviar y otro a Mata, anulado por posición ilegal, que llegó tras un control con la espuela. Ovación de Ultra Naciente al '20' y el gesto del vestuario de dejar solo al de Candelaria como puro protagonista. Heróe con un corazón amarillo y actor estelar por su ejemplo de superación. Logró superar dos linfomas de Hodgkin y acabó aclamado con un triunfo que vino acompañado de las paradas de Dinko. 'K' de Koraje y de Kirian para dejar a la UD en puestos de playoff.

De La Romareda al partenón del 'Koraje'

El 30 de abril de 2023, el tinerfeño regresaba tras superar su primer cáncer ante el Real Zaragoza en La Romareda. Lo hizo con 17 minutos y de la mano de García Pimienta. Al término de ese curso, logró el ascenso con el estratega barcelonés tras empatar ante el Deportivo Alavés 0-0 en Siete Palmas. Fue el ascenso de Valles y de las muletas de Vitolo. Regresó como un fino estilista y logró seis dianas en su estreno con la UD en Primera. Llegó a figurar en la prelista de Luis de la Fuente y el '20' se consagró en Primera como capitán y emblema en la 23-24.

Ya en la 24-25, fue indiscutible con Luis Carrión y Diego Martínez, hasta que el 3 de febrero jugó su último duelo en la máxima categoría en Montilivi. Segunda cruzada contra el cáncer y 244 días de lucha. Ayer, se apagó el reloj y el '20' dejó la estampa más emotiva en los 23 años de vida en Siete Palmas.

