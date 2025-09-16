Viti Rozada encara la recta final: dos semanas para volver a jugar

Viti Rozada ya ve la luz al final del túnel. El de Pola de Laviana cuenta los días para volver a enfundarse la camiseta de la UD Las Palmas después de un mes y medio de baja. El lateral derecho cayó lesionado en el derbi de La Orotava y a partir de ahí ha tenido una serie de contratiempos en su recuperación: una recaída de la lesión, el Covid y después una pubalgia.

Sin embargo, el lateral de la UD ya cuenta los días restantes para volver a los terrenos de juego y podría estar de vuelta para el duelo que enfrentará a los amarillos contra el Cádiz el próximo domingo 5 de octubre en el Estadio de Gran Canaria.

El caso del asturiano, que disputó algunos partidos de pretemporada antes de lesionarse, ha hecho pronunciarse al técnico Luis García, quien comunicó en rueda de prensa que estaban teniendo más problemas de los pensados con el futbolista. "De momento sigue de baja, no está disponible. La verdad es que el servicio médico está tratando de trabajar al máximo para poder recuperarlo así como lo está haciendo él y esperemos tenerlo pronto", explicó el ovetense.

Su último partido oficial

El curso pasado con la UD en Primera División, el asturiano disputó 29 partidos de Liga y dio dos asistencias. El último encuentro que disputó en competición oficial con los amarillos fue el día que se produjo el descenso de los insulares: el 18 de mayo frente al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Fue titular y defendió el escudo durante 55 minutos, antes de ser sustituido.

Junto a Sandro Ramírez, Viti es el único jugador del conjunto de Luis García que hasta el momento permanece en la enfermería del equipo. El canario sigue con su proceso de recuperación tras su operación de rodilla y por el momento no tiene fecha para su regreso.

Vía: La Provincia - Diario de Las Palmas